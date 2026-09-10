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Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 12:52
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Землю, освободившуюся после сбора огурцов, можно сразу использовать для новых посевов, не дожидаясь весны.
Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем
Что посадить на грядке после огурцов / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что посадить после огурцов, чтобы получить еще один урожай
  • Какие культуры можно посеять на грядке в сентябре
  • Какие сидераты посеять после огурцов для защиты почвы

После того как огурцы завершили плодоношение, грядка не должна оставаться пустой. Свободная земля быстро теряет питательные вещества, вымывается дождями, пересыхает от ветра и зарастает сорняками. Поэтому важно правильно использовать этот период и высадить культуры, которые принесут пользу уже в следующем году.

Главред расскажет, что посадить на грядке после огурцов.

видео дня

Как подготовить грядку после огурцов

Сначала следует убрать остатки растений, выполоть сорняки и внести зрелый компост, пишет Deccoria. Если огурцы в течение сезона болели, их ботву лучше не класть в обычный компост, чтобы не распространять возбудителей болезней. После этого землю нужно разровнять граблями, создавая ровную поверхность для новых посевов.

Что посадить на грядке после огурцов

Озимый шпинат

В конце августа или в начале сентября рекомендуем посеять озимый шпинат. Семена заделывают примерно на два сантиметра, оставляя между рядами около двадцати. Если осень теплая, часть молодых листьев можно срезать ещё до холодов. Основной урожай шпинат дает ранней весной, когда другие культуры ещё не готовы. Он также образует естественный зелёный покров, защищающий почву от пересыхания и вымывания.

Что любит и чего не любит шпинат
Что любит и чего не любит шпинат / Инфографика: Главред

Чеснок

В октябре или в начале ноября между рядами шпината высаживают озимый чеснок. Зубчики успевают укорениться до морозов, а весной быстро идут в рост. Урожай обычно собирают в июне или июле. Такая комбинация позволяет максимально использовать один участок: сначала весной получить шпинат, а чуть позже - полноценные головки чеснока. При этом растения не конкурируют между собой, если соблюдать достаточное расстояние.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Альтернативные культуры для сентября

Если вы не планируете отводить грядку под шпинат и чеснок, можно посеять культуры с коротким периодом вегетации. В сентябре хорошо растут руккола, редис, укроп, салатные культуры и полевой салат. Они быстро дают урожай и позволяют использовать землю до наступления холодов.

Какие сидераты посеять для защиты почвы.

Еще один вариант - посеять сидераты. Фацелия, горчица или масличная редька покрывают землю и обогащают её органической массой. Весной их можно заделать в почву, получив естественное удобрение для следующих культур.

Смотрите видео о том, что можно посадить на грядке после огурцов:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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