Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Главное:
- В Миле после атаки РФ и детонации боеприпасов погибли 35 человек
- Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в связи с нарушениями при хранении боеприпасов.
- Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога, ему грозит до 10 лет лишения свободы
Руководителю одного из подразделений Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов в Миле Киевской области, где после атаки РФ погибли 35 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
По данным следствия, подразделение СБУ использовало часть помещений бывшего овощехранилища в качестве склада. При этом помещение не имело необходимого паспорта и не соответствовало требованиям безопасности. Оно также располагалось менее чем в 100 метрах от жилых домов.
"Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Кроме того, чиновник не принял мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", - отмечают в ГБР.
28 августа около 20:10 российские войска атаковали склад. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.
В результате атаки и последующей детонации погибли 35 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести. Пострадали 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели.
Наибольшие разрушения понес расположенный рядом пансионат для пожилых людей. Повреждены 14 многоквартирных и 191 частный дом. Отдельные здания уничтожены полностью. Также повреждены 24 автомобиля, в том числе транспорт полиции и спасателей.
Чиновнику СБУ инкриминируют бездействие военнослужащего в условиях военного положения. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
В случае доказательства вины должностному лицу СБУ грозит до 10 лет лишения свободы.
В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
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Об источнике: Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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