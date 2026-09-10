Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Склад, который использовало подразделение СБУ, находился менее чем в 100 метрах от жилой застройки.

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Сотруднику СБУ предъявили подозрение в хранении боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: ОГП, ГСЧС

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В Миле после атаки РФ и детонации боеприпасов погибли 35 человек

Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в связи с нарушениями при хранении боеприпасов.

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Руководителю одного из подразделений Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов в Миле Киевской области, где после атаки РФ погибли 35 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

По данным следствия, подразделение СБУ использовало часть помещений бывшего овощехранилища в качестве склада. При этом помещение не имело необходимого паспорта и не соответствовало требованиям безопасности. Оно также располагалось менее чем в 100 метрах от жилых домов.

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"Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Кроме того, чиновник не принял мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", - отмечают в ГБР.

28 августа около 20:10 российские войска атаковали склад. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.

В результате атаки и последующей детонации погибли 35 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести. Пострадали 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели.

Наибольшие разрушения понес расположенный рядом пансионат для пожилых людей. Повреждены 14 многоквартирных и 191 частный дом. Отдельные здания уничтожены полностью. Также повреждены 24 автомобиля, в том числе транспорт полиции и спасателей.

Чиновнику СБУ инкриминируют бездействие военнослужащего в условиях военного положения. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В случае доказательства вины должностному лицу СБУ грозит до 10 лет лишения свободы.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

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Как писал Главред, утром 10 сентября Киев подвергся атаке дронов. По данным мэра города Виталия Кличко, в результате падения вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы повреждено нежилое здание. По данным наблюдателей, удар пришелся по АЗС возле одного из торговых центров Киева.

Кроме того, в ночь на 10 сентября россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов в жилой сектор. Есть пострадавшие.

Напомним, Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар. Во время развертывания сил ГСЧС произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали 4 спасателя.

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Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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