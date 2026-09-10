Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 11:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Склад, который использовало подразделение СБУ, находился менее чем в 100 метрах от жилой застройки.
Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении
Сотруднику СБУ предъявили подозрение в хранении боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: ОГП, ГСЧС

Главное:

  • В Миле после атаки РФ и детонации боеприпасов погибли 35 человек
  • Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в связи с нарушениями при хранении боеприпасов.
  • Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Руководителю одного из подразделений Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов в Миле Киевской области, где после атаки РФ погибли 35 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

По данным следствия, подразделение СБУ использовало часть помещений бывшего овощехранилища в качестве склада. При этом помещение не имело необходимого паспорта и не соответствовало требованиям безопасности. Оно также располагалось менее чем в 100 метрах от жилых домов.

видео дня

"Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Кроме того, чиновник не принял мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", - отмечают в ГБР.

  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР
  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР
  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР

28 августа около 20:10 российские войска атаковали склад. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.

В результате атаки и последующей детонации погибли 35 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести. Пострадали 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели.

Наибольшие разрушения понес расположенный рядом пансионат для пожилых людей. Повреждены 14 многоквартирных и 191 частный дом. Отдельные здания уничтожены полностью. Также повреждены 24 автомобиля, в том числе транспорт полиции и спасателей.

Чиновнику СБУ инкриминируют бездействие военнослужащего в условиях военного положения. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В случае доказательства вины должностному лицу СБУ грозит до 10 лет лишения свободы.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, утром 10 сентября Киев подвергся атаке дронов. По данным мэра города Виталия Кличко, в результате падения вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы повреждено нежилое здание. По данным наблюдателей, удар пришелся по АЗС возле одного из торговых центров Киева.

Кроме того, в ночь на 10 сентября россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов в жилой сектор. Есть пострадавшие.

Напомним, Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар. Во время развертывания сил ГСЧС произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали 4 спасателя.

Читайте также:

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:05Синоптик
Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

12:00Интервью
Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

11:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Последние новости

12:11

Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк

12:05

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:00

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

11:24

Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего

11:05

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозренииФото

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
10:49

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробностиФото

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

Реклама
09:59

Гороскоп на завтра, 11 сентября: Ракам — срыв планов, Водолеям — испытания

09:54

Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

09:46

Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

09:38

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

09:25

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

09:02

Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

08:34

Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

08:11

Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

08:10

Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремлямнение

07:57

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

Реклама
06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

03:33

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

02:59

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

02:30

Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

01:56

Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

01:13

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

00:02

Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

09 сентября, среда
23:16

Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

22:45

Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

22:30

Пугающие изменения: звезда "Сватов" испугал своим изможденным видом

22:26

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

Реклама
21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять