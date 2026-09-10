Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

Настой в банке готовится 2-3 недели, при нагреве - всего за час.

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Мед на травах - как сделать полезный продукт дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие травы подходят для настаивания в банке

Почему мед с травами нельзя доводить до кипения

Три готовых рецепта: от чайного до пряного

Мед с травами - простой способ сделать привычный продукт еще ароматнее и интереснее. Если добавить в банку любимые травы, специи или цветы, можно получить необычное лакомство для чая и домашних десертов.

Главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер рассказала, как правильно приготовить ароматный мед с травами в домашних условиях и какие ингредиенты лучше всего сочетаются между собой.

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По словам Бесемер, влага на свежих травах способна запустить брожение мёда, поэтому листья перед настаиванием должны быть абсолютно сухими. Если недавно шёл дождь, сбор стоит отложить на несколько сухих дней, а срезать зелень лучше в середине утра - после того как испарилась роса, но до полуденного солнца.

Автор рекомендует использовать сырой мёд, желательно местный: местная пыльца помогает тем, кто страдает от сезонной аллергии. Банки и крышки для настаивания и хранения нужно стерилизовать - как и в любом методе консервации, чистота предотвращает порчу. Можно использовать банки горячими сразу из посудомоечной машины, тогда мёд заодно немного подогреется.

Через несколько недель мёд превращается в продукт, который добавляют в чай, поливают им свежие фрукты или мороженое, используют при боли в горле, а также для маринадов и соусов.

Первый способ: настаивание в банке

Самый простой вариант - смешать травы, сухие или свежие, с мёдом в банке и подождать. С сушёным сырьём есть техническая сложность: листья и цветочные бутоны удерживают воздух и очень легкие, поэтому первую неделю они всплывают на поверхность.

Ингредиенты кладут на дно банки, заливают мёдом и размешивают чистой палочкой для еды или ручкой деревянной ложки, добавляя мёд порциями с паузами в несколько минут. Плотно закрытую банку ставят в тёплое место - кладовую, верхний шкаф, на холодильник или тёплый подоконник - и ежедневно переворачивают, чтобы мёд пропитывал траву. Настой держат 2–3 недели, дольше - для более насыщенного вкуса.

Для свежей зелени пропорция другая: понадобится около ¼ чашки листьев неплотной укладкой на каждую чашку мёда. Листья слегка перекатывают в руках, чтобы повреждение тканей высвободило масла. Подходят нежные виды - базилик, мелисса, мята. Причём брать стоит верхние листья без пятен и следов вредителей, поскольку на них меньше брызг земли после дождя.

Перед процеживанием закрытую банку на пять минут ставят в посуду с горячей водой - тёплый мёд легче стекает с травы. Затем состав пропускают через мелкое сито в стерилизованную банку и дают отстояться десять минут. Саму зелень Бесемер выбрасывать не советует: она годится для чая, маринада или заправки для салата.

Второй способ: нагрев и охлаждение

Если не времени ждать три недели, то мед с травами нужно прогреть.

Причина в физике продукта: в отличие от алкоголя или уксуса, мёд плохо извлекает масла из древесных трав вроде розмарина и тимьяна, корицы, а также коробочек кардамона и аниса без помощи тепла.

Ингредиенты складывают в небольшую кастрюлю и прогревают на слабом огне, часто помешивая. Когда мёд становится жиже и напоминает сироп, огонь выключают и дают составу остыть примерно час. Цикл повторяют несколько раз до нужного вкуса, каждый раз пробуя чистой ложкой и не допуская кипения. Процеживают состав сразу после последнего нагрева, пока он тёплый, затем закрывают и убирают в прохладное тёмное место.

С сырым мёдом критично не перегреть массу.

Белые пенистые вкрапления, которые появляются при нагреве, - это мелкие частицы пчелиного воска. После процеживания их можно снять с поверхности, но Бесемер предлагает вмешать пену обратно, чтобы не терять пользу сырого мёда.

Три рецепта на пробу

"Мёд сладких снов" на основе трав, известных способностью улучшать сон. На стерилизованную банку объёмом 240 мл берут 2 столовые ложки цветков ромашки, 2 столовые ложки сушёной мяты перечной, 1 столовую ложку сушёных бутонов лаванды и по желанию 1 столовую ложку сушёной кошачьей мяты. Мёда нужно 250 мл (около 350 г) - или столько, чтобы заполнить банку, оставив 1,2 см свободного пространства сверху.

Пряный чайный мёд: 2 целые звёздочки аниса, 5 гвоздик, 2 коробочки кардамона, 3 палочки цейлонской корицы, разломанные на части, и по желанию столовая ложка сушёной апельсиновой корки. Поскольку все компоненты - кора или древесные специи, здесь предпочтителен метод нагрева, а при настаивании в банке смесь придётся держать минимум месяц-два.

Успокаивающий мёд с шандрой: понадобится 2 столовые ложки сухого сырья и метод нагрева и охлаждения. Вкус у растения почти как у тростниковой патоки, с лёгкой горчинкой на финише, которую мёд сглаживает.

Из более экзотических вариантов Бесемер называет мёд с гибискусом - он будет рубинового цвета и приятный на вкус, с мелиссой - светлый и яркий для горячего чая, а также мятный, который освежает домашний лимонад и холодный чай.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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