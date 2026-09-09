Жучки могут появиться даже в закрытой упаковке: как правильно хранить муку и крупы

Насекомые попадают в сыпучие продукты ещё на производстве, поэтому чистота на кухне от них не спасает.

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Как бороться с жучками в муке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему народные методы против жучков не действуют

Как правильно замораживать муку

Почему химию нельзя применять рядом с продуктами

Клопы появляются в муке и крупах даже тогда, когда упаковка только что открыта и куплена в супермаркете, и это никак не связано с чистотой на кухне. Яйца и личинки насекомых попадают в продукт ещё на этапе производства или транспортировки, а отдельные виды вредителей без проблем прогрызают бумагу, тонкий картон и мягкий полиэтилен, сообщает ТСН.

Самые распространенные домашние рецепты борьбы с вредителями при этом не имеют научного подтверждения. Привычка раскладывать по шкафам лавровый лист или зубчики чеснока не создает надежного барьера для насекомых, а вместо этого дает побочный эффект: мука и крупы быстро впитывают посторонние запахи, поэтому вкус будущей выпечки может быть окончательно испорчен.

Специалисты советуют делать ставку не на ароматы, а на герметизацию и правила хранения.

Четыре суток при -18 °C

Купленную муку следует сразу пересыпать из заводской упаковки в сухие стеклянные, качественные металлические или плотные пластиковые контейнеры с крышками. Это перекрывает вредителям доступ и не дает заражению перекинуться на соседние запасы.

Для больших партий продукта или в случае сомнений относительно его чистоты работает метод глубокой заморозки. Несколько минут или даже четверть часа в морозильной камере результата не дадут - чтобы гарантированно уничтожить яйца и личинки, муку нужно выдержать при температуре около -18 °C не менее четырёх суток. После этого контейнер не открывают, пока содержимое полностью не прогреется до комнатной температуры, иначе внутри образуется конденсат.

Один жучок - проверка всего шкафа

Если в сыпучих продуктах заметили хотя бы одно насекомое, зараженную упаковку выбрасывают, не пытаясь просеять или промыть содержимое. Проверять приходится не только остальные баночки с мукой, но и все запасы рядом: макароны, крупы, рис, орехи, сухофрукты, специи и корм для домашних животных.

Шкафы нужно полностью освободить, тщательно пропылесосить углы и щели и убрать рассыпанные крошки, в которых вредители способны выжить. Химические инсектициды вблизи пищевых продуктов применять не рекомендуется, ведь главное условие успеха - не яд, а полное уничтожение источника заражения.

Самая дешёвая профилактика - покупать ровно столько сыпучих продуктов, сколько реально будет использовано за несколько месяцев, вместо того чтобы превращать кухонный шкаф в склад длительного хранения.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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