В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

В МИД назвали приемлемый для РФ вариант создания "буферной зоны".

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В России в очередной раз подтвердили, что Кремль не хочет прекращать войну / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что заявил Лавров:

"Буферную зону" для предотвращения конфликтов в будущем необходимо создать в Украине

Москва готова к дипломатическим усилиям по прекращению войны

Армия РФ не будет прекращать боевые действия и удары по Украине во время переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стране-агрессору России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

Как сообщают российские СМИ, глава МИД РФ цинично предложил создать её именно на территории Украины.

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"Все считают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина станет этим буфером", - отметил Лавров.

Россия не будет прекращать обстрелы и боевые действия, несмотря на переговоры

Отдельно Лавров прокомментировал вопрос мирного урегулирования войны. По его словам, для Кремля переговоры не являются поводом для прекращения ударов по Украине и боевых действий в целом.

Российский министр объяснил такую позицию тем, что Москва якобы "открыта" для дипломатического пути прекращения войны, но параллельно будет "решать задачи" военным путем.

Как на переговоры повлиял визит спецпредставителей Трампа в Киев

Главред писал, что, по словам Игоря Рейтеровича, первый визит спецпредставителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев скорее создал основу для возобновления переговоров, чем принес конкретные договоренности. Для американской стороны эта поездка носила прежде всего ознакомительный и оценочный характер.

В то же время эксперт считает главным результатом встречи именно возобновление возможности дипломатического диалога. После длительной паузы в переговорах американские представители должны были выяснить, готовы ли стороны вернуться к этому процессу.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве.

Накануне сообщалось, что Соединённые Штаты вместе с Украиной ищут новые подходы к завершению войны, поскольку ситуация на фронте и в воздухе существенно изменилась со времени обсуждения предыдущих мирных предложений.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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