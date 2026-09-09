РФ ударила по Днепру, разрушены дома и загорелся склад: есть раненые

51-летний мужчина и 52-летняя женщина госпитализированы после атаки.

https://glavred.info/war/rf-udarila-po-dnepru-razrusheny-doma-i-zagorelsya-sklad-est-ranenye-10795145.html Ссылка скопирована

Атака на Днепр - в ОВА показали последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Оккупанты атаковали жилые кварталы Днепра

Из-за прилета загорелся частный сектор и складские помещения

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки

В ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Андрей Ганжа, горит склад со строительными материалами и частный дом.

видео дня

Сначала чиновник сообщил, что в подвале дома могут быть люди. На месте работают все экстренные службы. Позже он добавил, что спасатели достали из подвала изуродованного вражеским ударом дома трех человек.

"Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить", - написал Ганжа в 04:57.

"Прилет" в жилой дом в Днепре / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам главы ОВА, два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина.

"15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается", - сообщил Ганжа.

В городе повреждено более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.

Обновлено. В 7:30 Ганжа уточнил, что три человека получили ранения. Среди пострадавших – ребенок. Более 20 раз враг атаковал 4 района беспилотниками.

В Днепре изуродован многоквартирный дом, частные дома, склад стройматериалов. Пострадали три человека, в том числе и 15-летний юноша. Он от госпитализации отказался. 52-летняя женщина и 51-летний мужчина в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Томаковская общины. Изуродовано предприятие, многоквартирный дом, автомобили.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. Повреждена инфраструктура.

На Синельниковщине страдал районный центр. Изуродованное предприятие.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть жертвы и пострадавшие.

Днем 8 сентября ударный дрон поразил здание телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" в Киеве - в тот момент, когда редакция вела прямой эфир национального телемарафона "Единые новости".

Кроме того, с вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

Страна-агрессор Россия к концу 2026 года планирует завершить испытания нового типа баллистических ракет дальностью до 800 километров, а в ходе них может попытаться поразить объекты на западе Украины. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По оценкам украинской военной разведки, Москва параллельно увеличивает масштабы ракетно-дроновых атак и работает над развитием своего дальнобойного арсенала. Одной из целей таких действий является усиление давления на Украину и создание дополнительных проблем для её экономики и общества.

Скибицкий уточнил, что география возможных запусков вызывает особое внимание украинской разведки. По словам представителя ГУР, российские военные могут использовать испытания для нанесения ударов по целям в западных областях Украины.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред