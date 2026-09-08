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Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

Юрий Берендий
8 сентября 2026, 21:32
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Новая баллистика РФ может пройти заключительные испытания уже к концу года.

Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ
Новая баллистика РФ - запад Украины может оказаться под новой угрозой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Ключевые тезисы:

  • РФ готовит испытания баллистической ракеты дальностью до 800 км
  • Во время испытаний россияне могут попытаться нанести удар по западу Украины
  • Москва планирует мобилизовать около 600 тысяч человек за два года

Страна-агрессор Россия к концу 2026 года планирует завершить испытания нового типа баллистических ракет дальностью до 800 километров, а в ходе них может попытаться поразить объекты на западе Украины. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

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По оценкам украинской военной разведки, Москва параллельно увеличивает масштабы ракетно-дроновых атак и работает над развитием своего дальнобойного арсенала. Одной из целей таких действий является усиление давления на Украину и создание дополнительных проблем для её экономики и общества.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", - сообщил Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что география возможных запусков вызывает особое внимание украинской разведки. По словам представителя ГУР, российские военные могут использовать испытания для нанесения ударов по целям в западных областях Украины.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В то же время Россия не меняет общую стратегию войны и продолжает пытаться компенсировать значительные потери новыми людскими ресурсами. В августе 2026 года, по данным ГУР, российская армия потеряла 43 тысячи военнослужащих, тогда как в её ряды удалось привлечь 39 тысяч человек.

"От стратегической цели - уничтожения украинской государственности - Россия не отказывается и ведет войну на истощение, несмотря на тяжелые потери. [...] Генштаб армии РФ считает, что активизация мер мобилизации - это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации Россией украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы", - пояснил представитель ГУР.

По информации Скибицкого, в Кремле рассчитывают существенно увеличить численность армии в течение ближайших двух лет. Речь идет примерно о 600 тысячах человек в 2026–2027 годах, причем половину этого показателя Россия намерена набрать еще до конца 2026 года.

Отдельным направлением остаются планы Москвы в отношении Черного моря и использования Беларуси для усиления давления на Украину и союзников по НАТО. Непосредственных признаков формирования ударной группировки на белорусской территории украинская разведка пока не фиксирует, однако риски гибридной активности сохраняются.

"На сегодняшний день мы не видим реальных признаков подготовки, собственно, ударных группировок на территории Беларуси, но мы помним январь-февраль 2022 года. [...] Ключевой фактор, сдерживающий Беларусь, - это внутренние риски, ограниченные военные возможности и потенциальные экономические проблемы. В то же время, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку [российским] гибридным мерам, предоставляя свою территорию для оказания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций", - отметил генерал-майор.

Скибицкий также подчеркнул более широкий характер российской угрозы и призвал партнеров усилить ограничения в отношении Москвы, чтобы перекрыть агрессору доступ к иностранным компонентам, необходимым для производства дальнобойного вооружения.

"Россия представляет угрозу и для Украины, и для Европы", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

ГУР МО
ГУР Минобороны / Инфографика: Главред

Какими ракетами РФ атакует Украину - эксперт назвал главные угрозы

Россия усилила ракетные удары по Украине, используя различные типы боеприпасов, опасность которых зависит не только от самого носителя, но и от назначения боевой части и характера цели. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Главреду".

По его словам, один и тот же тип вооружения может создавать разные риски в зависимости от того, против чего его применяет российская армия. Для атак на неподвижные объекты оккупанты могут использовать боеприпасы, рассчитанные на масштабное разрушение сооружений.

"Россияне используют, допустим, "Искандер" с осколочно-фугасной боевой частью, задачей которой является разрушение сооружения, здания или поражение определенной площади. Там примерно полутонная боевая часть", - пояснил Свитан.

Особый характер поражения имеют ракеты с кассетным боекомплектом. В этом случае уровень риска существенно отличается в зависимости от того, находятся ли люди под защитой конструкций или на открытой местности.

"Для закрытого здания кассетная боевая часть может быть не столь опасной, как осколочно-фугасная. А вот на открытой площади, где находятся люди, гражданское население, личный состав или техника, кассетная боевая часть очень опасна, поскольку поражает большую площадь", - подчеркнул эксперт.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь военного преступника Путина Песков заявил о якобы готовности России к миру. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что завершение войны якобы зависит от решения Киева.

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" сообщило о демонстрации нового комплекса для противодействия баллистическим ракетам. На оборонной выставке Украина показала пусковую установку ЗРК "Корал" на шасси Tatra. Масса ракеты комплекса составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть.

Украинские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщили о возможности ограниченного перемирия по инициативе США. По данным собеседника РБК-Украина, предлагалось ограниченное перемирие зимой с взаимным отказом от ударов по энергообъектам. Новые переговоры, по оценке источника, маловероятны до выборов в Госдуму 18–20 сентября.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", оно осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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