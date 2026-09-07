В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

Су-35С столкнулись в Курской области, судьба экипажа пока неизвестна.

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Что известно о подробностях столкновения российских истребителей в Курской области РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, АОК

Ключевые тезисы:

В Курской области столкнулись два российских истребителя Су-35С

Причины авиационного происшествия в настоящее время устанавливаются

В Курской области России столкнулись два истребителя Су-35С, причины авиационного инцидента в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщил российский военный, капитан Вооруженных сил России, пропагандист и Z-блогер Илья Туманов, известный под ником Fighterbomber, который близок к российской армейской авиации и Минобороны РФ.

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Речь идет о столкновении двух российских боевых самолетов, относящихся к числу самых современных истребителей в составе авиации РФ.

"В Курской области столкнулись два истребителя Су-35С. Причины выясняются", - сообщил Туманов.

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Других подробностей об обстоятельствах столкновения, состоянии самолетов, а также информации о судьбе экипажей российский пропагандист не привел.

Силы обороны начали операцию по уничтожению авиации РФ - что известно

Силы обороны Украины, вероятно, начали широкую скоординированную кампанию, направленную на ослабление российской авиации и систем противовоздушной обороны в приграничных районах РФ. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, удары по российским средствам ПВО могут быть частью гораздо более масштабной операции. Украинские военные одновременно наращивают давление на объекты, важные для военного и экономического потенциала страны-агрессора. Операция уже дала первые заметные результаты. В ночь с 23 на 24 августа Силы обороны нанесли удары по нескольким целям на территории России, среди которых были летательные аппараты и средства контроля воздушного пространства.

"ISW отмечает признаки усиления украинскими войсками своей ударной кампании по складам Ozon с 22 августа. Украинские войска наносят значительные удары по логистическим центрам Wildberries по всей России примерно с 17 июля, и теперь, по всей видимости, расширяют свою ударную кампанию на склады Ozon в рамках систематической ударной кампании Украины против российских торговых площадок", - добавили аналитики ISW.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Потери российской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал США Дэн Кейн сообщил, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель. Дэн Кейн подчеркнул, что первый воздушный бой состоялся при поддержке международных партнеров. Он не уточнил дату, место и детали боя.

InformNapalm сообщил об уничтожении новейшего российского истребителя Су-57 в результате вмешательства в работу ПВО. Аналитики отметили, что кибернетическое вмешательство повлияло на работу расчета "БАРС Москва". Подготовка операции началась еще 17 июля, а Минобороны РФ объяснило потерю технической неисправностью.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" сообщил о серии поражений целей российской авиации и ПВО. По его словам, среди прочих объектов были поражены Су-33 и МиГ-29. По данным СБС, 11 из 14 целей были поражены в Ростовской области и Краснодарском крае, ещё три - в оккупированном Крыму.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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