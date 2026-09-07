Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняков

Для уничтожения сорняков садоводы используют разные способы - от кипятка до уксуса и пищевой соды.

https://glavred.info/sad-ogorod/propolka-bolne-ne-nuzhna-prostoy-tryuk-pomozhet-bystro-izbavitsya-ot-sornyakov-10794800.html Ссылка скопирована

Раскрыт способ борьбы с сорняками / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Существует простой вариант борьбы с сорняками, не требующий специальных средств

Принцип метода основан на использовании плотного слоя картона

Борьба с сорной травой нередко превращается в бесконечную работу: стоит очистить участок, как спустя некоторое время нежелательная растительность появляется вновь.

Сорняки способны пробиваться даже через небольшие щели между плитками, захватывать клумбы и портить внешний вид газона, пишет Express.

видео дня

Для их уничтожения садоводы используют разные способы - от кипятка до уксуса и пищевой соды. Однако существует и более простой вариант, который не требует специальных средств. Эксперт по садоводству рекомендует не выбрасывать старые картонные коробки, а использовать их в качестве своеобразного барьера для сорняков.

Принцип метода достаточно прост. Плотный слой картона перекрывает растениям доступ к солнечному свету, без которого их рост существенно замедляется. При этом материал со временем разрушается естественным образом и становится частью органического слоя почвы.

Перед укладкой картон необходимо подготовить. Подойдет обычная коробка без пластиковых элементов. С нее следует снять скотч, наклейки и другие детали, которые могут препятствовать естественному разложению материала.

Затем картон раскладывают непосредственно на участке, где необходимо остановить рост сорной травы. Важно полностью закрыть поверхность и не оставлять щелей, через которые растения смогут пробиться наружу.

Если одного листа недостаточно, несколько кусков можно уложить внахлест. Оптимально перекрывать края примерно на 15 сантиметров - это поможет избежать появления просветов между отдельными фрагментами.

Сверху картон рекомендуется присыпать мульчей или компостом. Такой слой не только удержит материал на месте, но и сделает участок более аккуратным. Кроме того, мульча поможет сохранять влагу в почве.

Оставленный на земле картон постепенно начнет разлагаться. В процессе он превращается в органическое вещество и способствует улучшению структуры грунта. Таким образом, один и тот же материал одновременно помогает сдерживать сорняки и постепенно становится частью почвы.

По словам специалиста, полностью разложиться картон может за несколько месяцев. За это время он будет препятствовать доступу света к сорным растениям, а после разрушения оставит в грунте органические вещества, создавая более благоприятные условия для садовых культур.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способ борьбы с сорняками:

В ролике автор сравнивает недорогие средства для борьбы с сорняками и проверяет их эффективность на разных видах растений. Он анализирует популярные препараты, оценивает результаты обработки и определяет наиболее выгодные варианты.

Также автор рассказывает, какие характеристики важны при выборе гербицида, и объясняет, как подобрать эффективное средство без переплаты за бесполезные опции.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред