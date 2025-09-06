Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Сергей Кущ
6 сентября 2025, 20:35
83
Тополь — настоящий чемпион по осушению.
Что нужно посадить возле выгребной ямы
Что нужно посадить возле выгребной ямы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему стоит сажать деревья возле септика или ямы
  • Какие деревья можно сажать возле выгребной ямы

Многие дачники задумываются, что посадить возле выгребной ямы, чтобы участок оставался сухим и ухоженным. Правильно подобранные растения не только украсят двор, но и помогут естественным образом осушить почву, снизив нагрузку на сливные ямы и септики.

Какие деревья можно сажать возле выгребной ямы

Сильная влажность вокруг выгребных ям и септиков может привести к неприятным последствиям — заболачиванию почвы и частым затратам на откачку, пишет Газета.юа.Решить проблему помогают деревья-"осушители", которые активно забирают влагу из грунта.

видео дня

Тополь — настоящий чемпион по осушению. Одно взрослое дерево способно перекачивать из земли до 900 литров воды в сутки. Однако стоит учитывать его размеры и мощные корни — слишком близко к дому или постройкам его лучше не сажать.

Берёза — выкачивает около 200 литров влаги в день. Отличный вариант, если вы ищете, какие деревья посадить возле выгребной ямы для средней площади участка.

Ива и клён остролистный — забирают до 250 литров влаги в сутки, эффективно регулируя влажность.

Дуб — мощное дерево, которое может осушать почву на глубину и поглощать от 250 до 600 литров воды в день.

Ель — один из лучших вариантов для посадки рядом с септиком или ямой. Она потребляет около 300 литров влаги за 24 часа и при этом выполняет декоративную функцию. Ель "работает" на расстоянии 7–12 метров от ствола, что делает её прекрасным выбором для придомового участка.

Почему стоит сажать деревья возле септика или ямы

Такие растения действуют как природные насосы: через корни они активно поглощают влагу, а затем испаряют её через листья. Этот процесс называют транспирацией. Благодаря ему деревья способны защитить участок от переувлажнения, сохранить почву здоровой и даже продлить срок службы выгребной ямы.

Смотрите видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:59Война
"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:48Фронт
Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

Реклама
19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

18:33

Обдерут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину

18:25

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан нардеп от ОПЗЖ по подозрению в госизмене - что известно

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

Реклама
16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

Реклама
11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять