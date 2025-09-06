Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Тополь — настоящий чемпион по осушению.

https://glavred.info/life/derevya-osushiteli-chto-nuzhno-posadit-vozle-vygrebnoy-yamy-10694822.html Ссылка скопирована

Что нужно посадить возле выгребной ямы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему стоит сажать деревья возле септика или ямы

Какие деревья можно сажать возле выгребной ямы

Многие дачники задумываются, что посадить возле выгребной ямы, чтобы участок оставался сухим и ухоженным. Правильно подобранные растения не только украсят двор, но и помогут естественным образом осушить почву, снизив нагрузку на сливные ямы и септики.

Какие деревья можно сажать возле выгребной ямы

Сильная влажность вокруг выгребных ям и септиков может привести к неприятным последствиям — заболачиванию почвы и частым затратам на откачку, пишет Газета.юа.Решить проблему помогают деревья-"осушители", которые активно забирают влагу из грунта.

видео дня

Тополь — настоящий чемпион по осушению. Одно взрослое дерево способно перекачивать из земли до 900 литров воды в сутки. Однако стоит учитывать его размеры и мощные корни — слишком близко к дому или постройкам его лучше не сажать.

Берёза — выкачивает около 200 литров влаги в день. Отличный вариант, если вы ищете, какие деревья посадить возле выгребной ямы для средней площади участка.

Ива и клён остролистный — забирают до 250 литров влаги в сутки, эффективно регулируя влажность.

Дуб — мощное дерево, которое может осушать почву на глубину и поглощать от 250 до 600 литров воды в день.

Ель — один из лучших вариантов для посадки рядом с септиком или ямой. Она потребляет около 300 литров влаги за 24 часа и при этом выполняет декоративную функцию. Ель "работает" на расстоянии 7–12 метров от ствола, что делает её прекрасным выбором для придомового участка.

Почему стоит сажать деревья возле септика или ямы

Такие растения действуют как природные насосы: через корни они активно поглощают влагу, а затем испаряют её через листья. Этот процесс называют транспирацией. Благодаря ему деревья способны защитить участок от переувлажнения, сохранить почву здоровой и даже продлить срок службы выгребной ямы.

Смотрите видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред