Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто

Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.

Украинские водители каждую зиму сталкиваются с одной и той же проблемой - замерзшим лобовым стеклом, очистка которого отнимает время и портит настроение. В то же время использование горячей воды может привести к трещинам и еще большим проблемам.

Главред решил выяснить, как безопасно и быстро избавиться ото льда, опираясь на советы экспертов.

Как сообщает издание Express, эффективный метод предложил бывший инженер NASA и популярный научный блогер Марк Роббер. По его словам, ключ к быстрой очистке стекла - правильная циркуляция воздуха в салоне и уменьшение уровня влажности.

С чего начать очистку стекла зимой

Эксперт советует действовать последовательно. Сначала нужно включить печь на максимальную мощность, чтобы теплый воздух начал нагревать лобовое стекло изнутри. Далее следует активировать кондиционер - он осушает воздух и предотвращает образование конденсата.

Какую роль играет рециркуляция и проветривание

Следующий важный шаг - выключить режим рециркуляции, чтобы влажный воздух выходил наружу, а не скапливался в салоне. Для усиления эффекта Роббер рекомендует слегка приоткрыть окна. Это создает разницу давления, ускоряет испарение влаги, и лед начинает таять буквально на глазах.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика / Главред

Почему горячая вода может испортить лобовое стекло

В то же время инженер подчеркивает: поливать стекло горячей водой в мороз - худшее решение. Резкий перепад температур может вызвать микротрещины или полное растрескивание стекла, а быстро остывающая вода образует новую ледяную корку.

Специалисты отмечают, что соблюдение этих простых рекомендаций не только экономит время утром, но и помогает избежать дорогостоящего ремонта зимой.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной вебсайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

