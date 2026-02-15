Неделя в Днепропетровской области начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

Следите за изменениями графиков электроснабжения, которые могут корректировать диспетчеры "Укрэнерго".

Время и объемы электроснабжения могут меняться в течение дня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

В Украине 16 февраля введут ограничения потребления электроэнергии

Графики отключений будут действовать в течение всего дня

Павлоград получит отдельные специальные очереди отключений

В понедельник, 16 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, а также в большинстве регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение всего дня, однако время и объемы могут меняться.

Графики отключений от ЦЭК

Для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям в течение суток:

1.1 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

1.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 22:00-24:00.

2.1 очередь: 00:00-03:00, 08:30-13:00, 15:00-22:00.

2.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-16:00, 20:00-24:00.

3.1 очередь: 00:00-05:30, 11:00-15:00, 17:30-22:00.

3.2 очередь: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 20:00-24:00.

4.1 очередь: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-21:00.

4.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 20:00-22:00.

5.1 очередь: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-22:00.

5.2 очередь: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 17:30-21:00.

6.1 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

6.2 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

График для Павлограда

Жители Павлограда, которые временно попадают под другой график, получат отдельные специальные очереди отключений:

1 очередь: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

2 очередь: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение дня графики могут корректироваться по решению диспетчерского центра.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить помощь во время перебоев с электроснабжением или чрезвычайных ситуаций.

Локации обустроены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и функционируют в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Кроме того, в городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

Напомним, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

