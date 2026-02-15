Неделя в Днепропетровской области начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

Кратко:
- В Украине 16 февраля введут ограничения потребления электроэнергии
- Графики отключений будут действовать в течение всего дня
- Павлоград получит отдельные специальные очереди отключений
В понедельник, 16 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, а также в большинстве регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение всего дня, однако время и объемы могут меняться.
Графики отключений от ЦЭК
Для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям в течение суток:
1.1 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.
1.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 22:00-24:00.
2.1 очередь: 00:00-03:00, 08:30-13:00, 15:00-22:00.
2.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-16:00, 20:00-24:00.
3.1 очередь: 00:00-05:30, 11:00-15:00, 17:30-22:00.
3.2 очередь: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 20:00-24:00.
4.1 очередь: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-21:00.
4.2 очередь: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 20:00-22:00.
5.1 очередь: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-22:00.
5.2 очередь: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 17:30-21:00.
6.1 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.
6.2 очередь: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.
График для Павлограда
Жители Павлограда, которые временно попадают под другой график, получат отдельные специальные очереди отключений:
1 очередь: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.
2 очередь: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение дня графики могут корректироваться по решению диспетчерского центра.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить помощь во время перебоев с электроснабжением или чрезвычайных ситуаций.
Локации обустроены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и функционируют в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.
Отключение света - последние новости по теме
Как ранее писал Главред, в понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Кроме того, в городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.
Напомним, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Читайте также:
- Будут отключать, но не всем: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля
- Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState обновили карту
- Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред