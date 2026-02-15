В РФ сделали заявление о перемирии в войне на два месяца - что пообещали в Москве

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, отреагировал на инициативу Владимира Зеленского о временном перемирии для проведения выборов.

https://glavred.info/war/v-rf-sdelali-zayavlenie-o-peremirii-v-voyne-na-dva-mesyaca-chto-poobeshchali-v-moskve-10740923.html Ссылка скопирована

В России отреагировали на идею перемирия в войне на два месяца / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

В российском МИД согласились не наносить удары по Украине только в день выборов, а не в двухмесячный период, как предлагал Зеленский

В России выступили с циничной инициативой внешнего управления Украиной под эгидой ООН для проведения выборов

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ Михаил Галузин прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского о двухмесячном перемирии для проведения выборов в Украине и заявил, что Россия якобы готова гарантировать отсутствие ударов в день голосования. Об этом он сказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решится провести выборы", — заявил Галузин. видео дня

В то же время представитель страны-агрессора отметил, что в настоящее время вопрос организации выборов в Украине не стоит на повестке дня, а также обвинил Киев в осуществлении дроновых атак по территории РФ во время российских избирательных кампаний.

По его словам, в марте 2024 года в России состоялись президентские выборы, и участки, несмотря на ведение так называемой "СВО", работали даже вблизи зоны боевых действий. Он утверждает, что Украина якобы пыталась сорвать избирательный процесс в прифронтовых регионах, прибегая к диверсиям.

Галузин также цинично заявил, что Россия, по его словам, не будет действовать подобным образом и позволит гражданам Украины реализовать свои конституционные избирательные права и самостоятельно определять дальнейшее развитие государства.

"Разумеется, если киевский режим наконец решится на этот демократический шаг", - сказал заместитель главы российского МИД Лаврова.

Михаил Галузин также заявил, что Кремль якобы готов обсуждать с США и европейскими странами возможность введения в Украине временного внешнего управления под эгидой ООН.

Он отметил, что такая инициатива не является новой. Галузин напомнил, что в марте 2025 года российский диктатор и военный преступник Владимир Путин допускал вариант создания внешней администрации под эгидой ООН как один из возможных сценариев в отношении Украины после заключения мирного соглашения. При этом он сослался на опыт миротворческих миссий ООН в разных странах.

"В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временной внешней администрации в Киеве", - сказал Галузин.

По словам российского дипломата, внешняя администрация, по его мнению, могла бы обеспечить проведение демократических выборов в Украине и формирование власти, с которой можно было бы подписать полноценный мирный договор и легитимные документы о дальнейшем межгосударственном сотрудничестве.

Галузин также напомнил о случаях передачи территорий под временное управление ООН, в частности в Восточной Славонии и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. В МИД РФ в то же время признали, что не существует единого формализованного механизма ООН для создания таких международных администраций на территориях, пострадавших от конфликтов.

Кроме того, Галузин отметил, что в последнее время идея внешнего управления Украиной под эгидой ООН публично фактически не обсуждается.

Что этому предшествовало

Во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что Украина готова организовать демократические выборы при условии, что США будут способствовать введению двухмесячного перемирия, необходимого для подготовки инфраструктуры и обеспечения гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что проведение выборов во время войны является непростой задачей, однако он готов рассмотреть такую возможность, если на этом будут настаивать международные партнеры. В то же время ключевой предпосылкой для старта процесса он назвал прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру... нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявил он.

Зеленский также обратился к Дональду Трампу с призывом повлиять на Кремль для достижения необходимой паузы в боевых действиях.

"Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добивайтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - сказал глава государства.

В конце выступления он иронично добавил, что Украина могла бы объявить подобное "перемирие для россиян", если те, в свою очередь, проведут честные выборы в России.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Реально ли провести выборы в мае - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, недавно издание Reuters сообщило, что представители США во время переговоров с украинской переговорной делегацией поднимали тему возможного проведения выборов и референдума уже в мае этого года. Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко предположил, что речь идет скорее об общих консультациях. По его словам, президент США Дональд Трамп вместе со своей командой стремится максимально комплексно оценить ситуацию.

В то же время Жовтенко подчеркнул, что кроме факторов безопасности существуют необходимые юридические и организационные предпосылки, без соблюдения которых говорить о проведении выборов или референдума пока невозможно.

"Скорее всего, обсуждался гипотетический сценарий: если к началу лета удастся выйти на какое-то совместное решение или хотя бы на договоренность о прекращении огня – была бы украинская власть готова в таком случае говорить о референдуме и выборах? Это заявление важно рассматривать комплексно", – пояснил эксперт.

По словам Жовтенко, украинская сторона ранее информировала американских партнеров, что после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения понадобится примерно шесть месяцев для надлежащей и законной подготовки и проведения выборов.

"И, скорее всего, американцы нас услышали. Но с учетом их внутренних дедлайнов и желания как можно быстрее продемонстрировать результат собственному избирателю вполне логично, что они могли переспросить: "А если не шесть месяцев, а четыре?". Именно в таком контексте, по моему мнению, и могли звучать эти вопросы", - подытожил Жовтенко.

Выборы и референдум в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic заявил, что референдум в Украине может состояться уже через несколько месяцев, однако только при условии достижения реального компромисса с Россией.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что проведение выборов после завершения войны будет стоить примерно 6 миллиардов гривен, что составляет около 140 миллионов долларов.

В то же время в Украине готовят изменения в законодательство, которые должны урегулировать процедуру проведения выборов в условиях военного положения. Также остается открытым вопрос участия действующего главы государства в избирательном процессе. В интервью Český rozhlas Plus Зеленский отметил, что пока не имеет четкого ответа относительно своего возможного баллотирования.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демининициавам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред