Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что судьбу Украины решит не дипломатия.

Что сказал Сикорский:

Результат войны определит тот, кто первым сломается

Путин хочет мира только на условиях капитуляции Украины

РФ не воспринимает Украину как независимую нацию

Результат войны в Украине зависит от того, кто первым сломается. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

Сикорский добавил, что Россия готова воспринимать "украинскость" только как провинциальную версию собственной культуры, но категорически не будет терпеть Украину как независимую нацию с собственной идентичностью и внешней политикой.

"Вопрос в этой войне: кто первым сломается?" - считает глава польского МВД.

Сикорский убежден, что война перешла в стадию испытания ресурсов. Он высоко оценил способность украинцев держать оборону, отметив, что территориальные завоевания РФ ничтожны.

"Итак, настоящий вопрос заключается в том, когда у Путина закончатся ресурсы для ведения этой войны. А трещины в российской экономике начинают проявляться", - отметил Сикорский.

Кроме того, министр выразил скепсис по поводу российского террора против украинской энергетики. По его словам, исторический опыт свидетельствует, что удары по гражданскому населению в тылу никогда не приводили к политическому краху противника.

Каким может быть мирное соглашение – мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что темпы и формат переговоров по завершению войны в значительной степени будут зависеть от диалога между США и Китаем, а также от контактов Вашингтона с Москвой.

По его словам, в центре переговорного процесса - два принципиальных блока: юридическое оформление территориальных претензий России и позиция Украины относительно собственных территорий, а также вопрос сохранения внутреннего суверенитета государства.

Эксперт прогнозирует поэтапный сценарий. Кулик утверждает, что сначала могут появиться отдельные договоренности Украины и России с США, далее - более широкий пакет документов с участием европейских партнеров, и только после этого возможно заключение прямого соглашения между Киевом и Москвой.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина надеется завершить войну в 2026 году. В то же время Киев настаивает на подписании долгосрочных гарантий безопасности перед заключением мирных соглашений.

Также Зеленский подчеркнул, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны будут носить временный характер. По его словам, Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от войны.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у России не было никаких оснований для оккупации Крыма в 2014 году и вторжения в 2022-м. По его словам, несмотря на значительные потери, Путин не сможет победить в войне.

