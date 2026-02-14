Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

Что сказал Сикорский:
- Результат войны определит тот, кто первым сломается
- Путин хочет мира только на условиях капитуляции Украины
- РФ не воспринимает Украину как независимую нацию
Результат войны в Украине зависит от того, кто первым сломается. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.
"Путин говорит, что хочет мира, и в определенном смысле... каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Но вопрос в том, на каких условиях", - подчеркнул он.
Сикорский добавил, что Россия готова воспринимать "украинскость" только как провинциальную версию собственной культуры, но категорически не будет терпеть Украину как независимую нацию с собственной идентичностью и внешней политикой.
"Вопрос в этой войне: кто первым сломается?" - считает глава польского МВД.
Сикорский убежден, что война перешла в стадию испытания ресурсов. Он высоко оценил способность украинцев держать оборону, отметив, что территориальные завоевания РФ ничтожны.
"Итак, настоящий вопрос заключается в том, когда у Путина закончатся ресурсы для ведения этой войны. А трещины в российской экономике начинают проявляться", - отметил Сикорский.
Кроме того, министр выразил скепсис по поводу российского террора против украинской энергетики. По его словам, исторический опыт свидетельствует, что удары по гражданскому населению в тылу никогда не приводили к политическому краху противника.
Каким может быть мирное соглашение – мнение эксперта
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что темпы и формат переговоров по завершению войны в значительной степени будут зависеть от диалога между США и Китаем, а также от контактов Вашингтона с Москвой.
По его словам, в центре переговорного процесса - два принципиальных блока: юридическое оформление территориальных претензий России и позиция Украины относительно собственных территорий, а также вопрос сохранения внутреннего суверенитета государства.
Эксперт прогнозирует поэтапный сценарий. Кулик утверждает, что сначала могут появиться отдельные договоренности Украины и России с США, далее - более широкий пакет документов с участием европейских партнеров, и только после этого возможно заключение прямого соглашения между Киевом и Москвой.
Завершение войны в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина надеется завершить войну в 2026 году. В то же время Киев настаивает на подписании долгосрочных гарантий безопасности перед заключением мирных соглашений.
Также Зеленский подчеркнул, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны будут носить временный характер. По его словам, Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от войны.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у России не было никаких оснований для оккупации Крыма в 2014 году и вторжения в 2022-м. По его словам, несмотря на значительные потери, Путин не сможет победить в войне.
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году изменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
