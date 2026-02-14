Укр
Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

Руслана Заклинская
14 февраля 2026, 21:32
Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что судьбу Украины решит не дипломатия.
Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали
Сикорский назвал главное условие победы

Что сказал Сикорский:

  • Результат войны определит тот, кто первым сломается
  • Путин хочет мира только на условиях капитуляции Украины
  • РФ не воспринимает Украину как независимую нацию

Результат войны в Украине зависит от того, кто первым сломается. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

"Путин говорит, что хочет мира, и в определенном смысле... каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Но вопрос в том, на каких условиях", - подчеркнул он.

Сикорский добавил, что Россия готова воспринимать "украинскость" только как провинциальную версию собственной культуры, но категорически не будет терпеть Украину как независимую нацию с собственной идентичностью и внешней политикой.

"Вопрос в этой войне: кто первым сломается?" - считает глава польского МВД.

Сикорский убежден, что война перешла в стадию испытания ресурсов. Он высоко оценил способность украинцев держать оборону, отметив, что территориальные завоевания РФ ничтожны.

"Итак, настоящий вопрос заключается в том, когда у Путина закончатся ресурсы для ведения этой войны. А трещины в российской экономике начинают проявляться", - отметил Сикорский.

Кроме того, министр выразил скепсис по поводу российского террора против украинской энергетики. По его словам, исторический опыт свидетельствует, что удары по гражданскому населению в тылу никогда не приводили к политическому краху противника.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Каким может быть мирное соглашение – мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что темпы и формат переговоров по завершению войны в значительной степени будут зависеть от диалога между США и Китаем, а также от контактов Вашингтона с Москвой.

По его словам, в центре переговорного процесса - два принципиальных блока: юридическое оформление территориальных претензий России и позиция Украины относительно собственных территорий, а также вопрос сохранения внутреннего суверенитета государства.

Эксперт прогнозирует поэтапный сценарий. Кулик утверждает, что сначала могут появиться отдельные договоренности Украины и России с США, далее - более широкий пакет документов с участием европейских партнеров, и только после этого возможно заключение прямого соглашения между Киевом и Москвой.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина надеется завершить войну в 2026 году. В то же время Киев настаивает на подписании долгосрочных гарантий безопасности перед заключением мирных соглашений.

Также Зеленский подчеркнул, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны будут носить временный характер. По его словам, Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от войны.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у России не было никаких оснований для оккупации Крыма в 2014 году и вторжения в 2022-м. По его словам, несмотря на значительные потери, Путин не сможет победить в войне.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году изменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

