Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Вы узнаете:
- Какая будет погода во Львовской области 15 февраля
- О какой опасности предупредили синоптики
- Какой будет температура воздуха во Львове
В воскресенье, 15 февраля, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балканами. Возможен снег с метелями. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, в области будет облачно. Ожидается мокрый снег с переходом в снег, днем местами возможны значительные осадки. На дорогах - гололедица.
Ветер на Львовщине будет северо-восточным с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем прогнозируют метели. Температура воздуха в течение суток составит 0-5° мороза.
Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). В воскресенье на дорогах области и города ожидается гололедица, днем - метели, местами значительный снег.
По состоянию на утро 14 февраля в горах Львовщины высота снежного покрова на метеостанции Славско составляла 2 см, в Турке снег сошел. В то же время продолжает действовать предупреждение о лавинной опасности.
Погода во Львове 15 февраля
Во Львове погода также будет облачной, с мокрым снегом. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до 2° мороза.
Какая будет погода в Украине до конца зимы
По прогнозам ведущих европейских метеосистем ECMWF и UK Met Office, до окончания календарной зимы снежные фронты в Украине будут постепенно смещаться на север. Большая часть территории страны будет находиться без существенных осадков, а температурный фон останется относительно стабильным.
Уже в начале марта синоптики прогнозируют ранние весенние тенденции. Снежный покров начнет активно таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный и непродолжительный характер.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 15-16 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий, поэтому в ряде регионов объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также в воскресенье, 15 февраля, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на западе и севере пройдет сильный мокрый снег, возможно налипание снега, порывистый ветер и гололед, температура до -5°C.
Кроме этого, метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому на территории страны ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления, а температура будет выше нормы, особенно на юге.
Читайте также:
- Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег
- Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде
- Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какая будет погода с 16 февраля
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред