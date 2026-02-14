Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Львовская область окажется под влиянием мощного балканского циклона.

Прогноз погоды на Львовщине на 15 февраля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во Львовской области 15 февраля

О какой опасности предупредили синоптики

Какой будет температура воздуха во Львове

В воскресенье, 15 февраля, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балканами. Возможен снег с метелями. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, в области будет облачно. Ожидается мокрый снег с переходом в снег, днем местами возможны значительные осадки. На дорогах - гололедица.

Ветер на Львовщине будет северо-восточным с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем прогнозируют метели. Температура воздуха в течение суток составит 0-5° мороза.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). В воскресенье на дорогах области и города ожидается гололедица, днем - метели, местами значительный снег.

По состоянию на утро 14 февраля в горах Львовщины высота снежного покрова на метеостанции Славско составляла 2 см, в Турке снег сошел. В то же время продолжает действовать предупреждение о лавинной опасности.

Погода в Украине 15 февраля / Фото: meteoprog

Погода во Львове 15 февраля

Во Львове погода также будет облачной, с мокрым снегом. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до 2° мороза.

Какая будет погода в Украине до конца зимы

По прогнозам ведущих европейских метеосистем ECMWF и UK Met Office, до окончания календарной зимы снежные фронты в Украине будут постепенно смещаться на север. Большая часть территории страны будет находиться без существенных осадков, а температурный фон останется относительно стабильным.

Уже в начале марта синоптики прогнозируют ранние весенние тенденции. Снежный покров начнет активно таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный и непродолжительный характер.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 15-16 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий, поэтому в ряде регионов объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в воскресенье, 15 февраля, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на западе и севере пройдет сильный мокрый снег, возможно налипание снега, порывистый ветер и гололед, температура до -5°C.

Кроме этого, метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому на территории страны ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления, а температура будет выше нормы, особенно на юге.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

