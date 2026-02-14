Укр
Читать на украинском
Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

Руслана Заклинская
14 февраля 2026, 16:44
Большинство известных нам фактов о сватовстве императора или происхождении княгини - лишь красивые легенды.
Княгиня Ольга / Коллаж: Главред, фото: Княгиня Ольга рисунок Ф. Г. Солнцева, "Святая великая княгиня Ольга" Николай Бруни

Вы узнаете:

  • Действительно ли византийский император хотел жениться на Ольге
  • Откуда на самом деле происходила княгиня
  • Где и при каких обстоятельствах была похоронена княгиня Ольга

Образ жены князя Игоря, матери Святослава и первой христианской правительницы Киева Ольги со временем оброс легендами. Самые достоверные упоминания о княгине датируются 940-950 годами и происходят из византийских и латинских текстов.

Главред узнал настоящую историю княгини Ольги.

Действительно ли император хотел взять ее в жены

Одним из самых известных сюжетов "Повести временных лет" является сватание византийского императора Константина Багрянородного к Ольге. Летописец утверждает, что правитель был настолько впечатлен умом и красотой княгини, что захотел взять ее в жены. Ольга перехитрила его, попросив сначала стать ее крестным отцом, что по церковным канонам делало брак невозможным.

Однако историческая хронология разрушает эту романтическую канву. Если верить датам летописи, на момент визита в Константинополь Ольге было около 60-70 лет. Более того, получается, что своего сына Святослава она родила в возрасте более 50 лет, что для Х века было невозможным. Современные историки предполагают, что Ольга родилась значительно позже — в первой четверти Х века, а летописные даты были искусственно "растянуты", чтобы связать ее мужа Игоря с легендарным Рюриком.

Откуда происходила княгиня

Легенда о том, что Ольга была простой девушкой из Пскова, которая переправляла князя Игоря через реку и поразила его своей целомудренностью, является поздней выдумкой. Существует теория, что она была родственницей (возможно, дочерью) Вещего Олега. Они действовали в одном регионе и имели одинаково высокий статус.

"Ольга - это женский вариант имени Олег. Именно так назывался вождь киевских русов предыдущего поколения, который первый договор с греками заключил в 911 году. Олег и Ольга имели не только родственные имена. Они действовали на той же территории - на Среднем Днепре - и занимали одинаково высокий статус в русском сообществе. Поэтому существует соблазн предположить, что между ними была родственная связь", - отметил кандидат исторических наук Вадим Аристов на сайте "Локальная история".

Археологи сомневаются, что Псков вообще существовал во времена юности Ольги. Имя Ольга - славянская форма скандинавского Helga. В договоре Игоря с греками большинство имен русской знати имеют норманнское происхождение. Поэтому вероятно, княгиня имела скандинавские корни и родилась уже непосредственно в Киеве.

Была ли месть деревлянам лишь легендой

Месть Ольги за убийство мужа Игоря в летописях описана как серия кровавых ритуалов: закапывание заживо в лодке, сожжение в бане и хитрость с птицами. Часть этих сюжетов имеет фольклорные черты, однако археология подтверждает факт сожжения коростенских укреплений в середине Х века.

Ученые видят в этих описаниях не просто жестокость, а столкновение ритуалов. Сожжение в лодке — это традиционный скандинавский погребальный обряд. Ольга не просто убивала врагов, она проводила символические акты, которые демонстрировали ее доминирование.

С политической точки зрения, Ольга сделала то, что не удалось мужу. Она ликвидировала местных князей, которые претендовали на автономию. Также вместо хаотичного сбора дани она установила фиксированные налоги и пункты их сбора. Это было рождением государственной административной системы.

Как Ольгу принимали в Константинополе

В трактате "О церемониях византийского двора" император Константин Багрянородный подробно описывает приемы Ольги (архонтиси Элги). Посольство насчитывало более 80 человек. Княгиня сидела за столом с императором, а членам миссии вручали денежные дары.

Однако в этих официальных документах нет ни одного упоминания о ее крещении. Это порождает споры среди историков. Часть считает, что Ольга крестилась позже, или же этот акт был сугубо частным и не имел политического статуса для Византии. Однако именно Ольга стала первой официальной христианской правительницей Руси, чье крещение подтверждено иностранными источниками.

Почему крещение Руси за 30 лет до Владимира потерпело поражение

В 959 году Ольга отправила послов к немецкому королю Оттону I с просьбой прислать епископа. Это был резкий разворот от Константинополя к Риму.

В 961 году в Киев прибыл епископ Адальберт. Однако миссия закончилась катастрофой. Местное население встретило миссионеров враждебно, спутников Адальберта убили, а сам он едва спасся бегством.

Предполагают, что причиной стало "языческое сопротивление" во главе с молодым Святославом, который не желал принимать чужую веру. Украина могла стать частью западного христианского мира еще в Х веке, но произошел "фальстарт".

Где покоится княгиня Ольга

Ольга завещала похоронить ее без языческой тризны (поминального обеда с обрядовыми боями), поскольку была христианкой. Ее смерть датируют 969 годом, хотя последние надежные упоминания о ней обрываются еще в 959-м.

Место ее захоронения было утрачено. Поздняя легенда гласит, что князь Владимир нашел ее тело нетленным и перенес в Десятинную церковь, но археологических подтверждений этому нет.

Об источнике: Локальная история

Локальная история – украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий из истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических личностях.

Киевская Русь Русь История Украины культура
