Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

Руслана Заклинская
14 февраля 2026, 18:01
1527
Генсек НАТО Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал попытки РФ и Китая найти "историческое оправдание" агрессии.
'Это безумное поведение': Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ
Генсек НАТО дал указание партнерам Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 ОМбр

Ключевые тезисы Рютте:

  • Россия не имела никаких оснований для агрессии против Украины ни в 2014-м, ни в 2022 году
  • Несмотря на большие потери, РФ не выиграет войну
  • Помощь Украине должна соответствовать реальным потребностям ВСУ

Россия не имела никаких оснований ни для оккупации Крыма в 2014 году, ни для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. РФ не победит в войне, несмотря на значительные потери. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя предстоящий раунд мирных переговоров в Женеве, Рютте иронично высказался о составе российской делегации. Он раскритиковал Москву за намерение отправить на встречу очередного "историка", который вместо конструктивного диалога снова "будет читать лекции украинцам".

видео дня

Генсек также ответил на инициативу Китая обсуждать "исторические причины" войны.

"У россиян не было абсолютно никакой причины для вторжения в Украину - ни в 2014 году с Крымом, ни для полномасштабного наступления на Украину, начиная с февраля 2022 года, поэтому это абсолютно, абсолютно неправда", - сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на огромные потери, Россия не выиграет эту войну. По его словам, только за последние два месяца российская армия потеряла 65 тысяч военных, получив при этом лишь незначительные территориальные преимущества.

"Если в Москве есть диктатор, который готов это делать, позволяя стольким офицерам гибнуть на войне, мы должны относиться к этому серьезно, потому что это безумное поведение на всех уровнях", - убежден Рютте.

Генсек НАТО призвал западных партнеров отказаться от "пиар-помощи" в пользу реальных потребностей ВСУ. Он подчеркнул, что помощь должна четко соответствовать приоритетам, которые составил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе совместно с украинской стороной.

"Пожалуйста, используйте то, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе составил вместе с украинцами список необходимого - не передавайте в двустороннем порядке ничего за пределами этого списка", - сказал Рютте, добавив, что такая помощь также "обеспечивает хорошие фото для газет".

Каким может быть завершение войны - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что динамика переговоров о завершении войны в Украине будет зависеть от переговоров между Китаем и США и между Россией и США. В интервью Главред он отметил, что ключевыми остаются два вопроса: оформление территориальных претензий России и позиция Украины относительно своих территорий, а также вопрос внутреннего суверенитета Украины.

Кулик предполагает, что сначала появятся договоренности Украины и России с США, далее - документы с участием европейцев. И только после этого возможен протокол между Украиной и РФ.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мюнхенская конференция по безопасности - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина в минувшее воскресенье получила от партнеров ракеты для ПВО, которые уже в ночь на 12 февраля были использованы для отражения российской атаки. По его словам, иногда ракеты для ПВО приходится доставлять буквально накануне или в последний момент перед новыми массированными ударами.

Также Зеленский заявил, что благодаря украинцам независимость сохраняют Польша, страны Балтии, Молдова и Румыния. Он иронично заметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан может думать "не об армии, а о своем животе", пока Украина воюет.

Кроме этого, без конкретных и четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановить новую агрессию России. По словам главы государства, Владимир Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от идеи военной экспансии.

Читайте также:

О личности: Марк Рютте

Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе Марк Рютте
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:44Война
Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:25Синоптик
Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Реклама
16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

Реклама
15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Реклама
10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять