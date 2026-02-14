'Это безумное поведение': Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

Генсек НАТО Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал попытки РФ и Китая найти "историческое оправдание" агрессии.

Генсек НАТО дал указание партнерам Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 ОМбр

Ключевые тезисы Рютте:

Россия не имела никаких оснований для агрессии против Украины ни в 2014-м, ни в 2022 году

Несмотря на большие потери, РФ не выиграет войну

Помощь Украине должна соответствовать реальным потребностям ВСУ

Россия не имела никаких оснований ни для оккупации Крыма в 2014 году, ни для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. РФ не победит в войне, несмотря на значительные потери. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя предстоящий раунд мирных переговоров в Женеве, Рютте иронично высказался о составе российской делегации. Он раскритиковал Москву за намерение отправить на встречу очередного "историка", который вместо конструктивного диалога снова "будет читать лекции украинцам".

Генсек также ответил на инициативу Китая обсуждать "исторические причины" войны.

"У россиян не было абсолютно никакой причины для вторжения в Украину - ни в 2014 году с Крымом, ни для полномасштабного наступления на Украину, начиная с февраля 2022 года, поэтому это абсолютно, абсолютно неправда", - сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на огромные потери, Россия не выиграет эту войну. По его словам, только за последние два месяца российская армия потеряла 65 тысяч военных, получив при этом лишь незначительные территориальные преимущества.

"Если в Москве есть диктатор, который готов это делать, позволяя стольким офицерам гибнуть на войне, мы должны относиться к этому серьезно, потому что это безумное поведение на всех уровнях", - убежден Рютте.

Генсек НАТО призвал западных партнеров отказаться от "пиар-помощи" в пользу реальных потребностей ВСУ. Он подчеркнул, что помощь должна четко соответствовать приоритетам, которые составил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе совместно с украинской стороной.

"Пожалуйста, используйте то, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе составил вместе с украинцами список необходимого - не передавайте в двустороннем порядке ничего за пределами этого списка", - сказал Рютте, добавив, что такая помощь также "обеспечивает хорошие фото для газет".

Каким может быть завершение войны - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что динамика переговоров о завершении войны в Украине будет зависеть от переговоров между Китаем и США и между Россией и США. В интервью Главред он отметил, что ключевыми остаются два вопроса: оформление территориальных претензий России и позиция Украины относительно своих территорий, а также вопрос внутреннего суверенитета Украины.

Кулик предполагает, что сначала появятся договоренности Украины и России с США, далее - документы с участием европейцев. И только после этого возможен протокол между Украиной и РФ.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина в минувшее воскресенье получила от партнеров ракеты для ПВО, которые уже в ночь на 12 февраля были использованы для отражения российской атаки. По его словам, иногда ракеты для ПВО приходится доставлять буквально накануне или в последний момент перед новыми массированными ударами.

Также Зеленский заявил, что благодаря украинцам независимость сохраняют Польша, страны Балтии, Молдова и Румыния. Он иронично заметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан может думать "не об армии, а о своем животе", пока Украина воюет.

Кроме этого, без конкретных и четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановить новую агрессию России. По словам главы государства, Владимир Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от идеи военной экспансии.

О личности: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

