Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

В воскресенье, 15 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого апостола Онисима. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 15 февраля
Имя Онисим в переводе с греческого означает "полезный", и его жизнь полностью оправдала это значение. По преданию, он был рабом христианина Филимона. Как и многие рабы того времени, Онисим подвергался жесткому обращению.
Встреча с апостолом Павлом стала переломным моментом в жизни Онисима. В темнице Павел учил его слову Божию. Пораженный духовной силой Павла и его учением, Онисим обратился к христианству, став не только верующим, но и активным служителем церкви.
Апостол Павел написал послание к Филимону, призвав его принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Это письмо стало символом христианского прощения и равенства перед Богом.
После возвращения к своему хозяину Онисим продолжал жить по закону Христа, служил людям и проповедовал Слово Божье.
Приметы 15 февраля
- Если в этот день ожидается дождь, то осень будет ясная.
- Теплая и солнечная погода 15 февраля обещает раннюю весну.
- Сильный ветер - до холодного марта.
Что нельзя делать 15 февраля
В этот день не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.
Что можно делать 15 февраля
15 февраля почитают святого апостола Онисима, считающегося покровителем овцеводов. Традиционно в этот день пастухи молятся о здоровье своих овец и просят благословения на богатый и сильный приплод.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
