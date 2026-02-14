Укр
Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 13:04
15 февраля не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.
Какой церковный праздник 15 февраля
Какой церковный праздник 15 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 15 февраля
  • Что можно и нельзя делать 15 февраля
  • Приметы 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого апостола Онисима. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 февраля

Имя Онисим в переводе с греческого означает "полезный", и его жизнь полностью оправдала это значение. По преданию, он был рабом христианина Филимона. Как и многие рабы того времени, Онисим подвергался жесткому обращению.

видео дня

Встреча с апостолом Павлом стала переломным моментом в жизни Онисима. В темнице Павел учил его слову Божию. Пораженный духовной силой Павла и его учением, Онисим обратился к христианству, став не только верующим, но и активным служителем церкви.

Апостол Павел написал послание к Филимону, призвав его принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Это письмо стало символом христианского прощения и равенства перед Богом.

После возвращения к своему хозяину Онисим продолжал жить по закону Христа, служил людям и проповедовал Слово Божье.

Приметы 15 февраля

  • Если в этот день ожидается дождь, то осень будет ясная.
  • Теплая и солнечная погода 15 февраля обещает раннюю весну.
  • Сильный ветер - до холодного марта.

Что нельзя делать 15 февраля

В этот день не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.

Что можно делать 15 февраля

15 февраля почитают святого апостола Онисима, считающегося покровителем овцеводов. Традиционно в этот день пастухи молятся о здоровье своих овец и просят благословения на богатый и сильный приплод.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

