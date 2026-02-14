Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

15 февраля не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.

Какой церковный праздник 15 февраля

Что можно и нельзя делать 15 февраля

Приметы 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого апостола Онисима. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 февраля

Имя Онисим в переводе с греческого означает "полезный", и его жизнь полностью оправдала это значение. По преданию, он был рабом христианина Филимона. Как и многие рабы того времени, Онисим подвергался жесткому обращению.

Встреча с апостолом Павлом стала переломным моментом в жизни Онисима. В темнице Павел учил его слову Божию. Пораженный духовной силой Павла и его учением, Онисим обратился к христианству, став не только верующим, но и активным служителем церкви.

Апостол Павел написал послание к Филимону, призвав его принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Это письмо стало символом христианского прощения и равенства перед Богом.

После возвращения к своему хозяину Онисим продолжал жить по закону Христа, служил людям и проповедовал Слово Божье.

Приметы 15 февраля

Если в этот день ожидается дождь, то осень будет ясная.

Теплая и солнечная погода 15 февраля обещает раннюю весну.

Сильный ветер - до холодного марта.

Что нельзя делать 15 февраля

В этот день не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.

Что можно делать 15 февраля

15 февраля почитают святого апостола Онисима, считающегося покровителем овцеводов. Традиционно в этот день пастухи молятся о здоровье своих овец и просят благословения на богатый и сильный приплод.

