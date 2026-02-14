Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

Американский чиновник объяснил, кто может повлиять на быстрое окончание войны.

https://glavred.info/war/voyna-v-ukraine-mozhet-zakonchitsya-posle-odnogo-zvonka-putinu-vitaker-10740680.html Ссылка скопирована

Представитель США назвал страну, которая реально может повлиять на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/news_kremlin

Что сказал Витакер:

Поддержка РФ со стороны Китая является решающей

Уже завтра война закончится, если Китай повлияет на Путина

Без технологий двойного назначения из Китая РФ будет сложно продолжать войну

Китай оказывает решающую поддержку стране-агрессору России, поэтому войну в Украине можно закончить одним телефонным звонком из Пекина в Москву. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Он убежден, что Китаю достаточно отрезать все технологии двойного назначения, которые он продает РФ, а также прекратить покупать российскую нефть и газ.

видео дня

"Китай может позвонить Владимиру Путину и завершить эту войну завтра... Знаете, эту войну полностью поддерживает Китай", - подчеркнул Витакер во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пекин и Москва укрепили партнерские отношения

Издание отметило, что Россия действительно зависит от Китая, в частности, в поставках критически важных деталей и компонентов для дронов и другой военной техники.

Также Китай снова стал крупнейшим покупателем российской сырой нефти, несмотря на усиление давления международного сообщества на критически важную для Москвы торговлю нефтью.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Почему Китаю выгодна война в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Игоря Романенко, Китаю пока выгодно продолжение войны, поскольку это поддерживает его экономику за счет производства вооружений и техники для России.

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в Китае, война позволяет Пекину частично компенсировать потери за счет военных поставок. Однако уже в этом году Китай может столкнуться с серьезными экономическими трудностями.

Сотрудничество Китая и России - последние новости

Напомним, Главред писал , что по мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, Китай может пересмотреть политику поставок товаров двойного назначения, которые являются критически важными для России.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин фактически стал вассалом Китая и удобным инструментом, как получить по дешевке что угодно.

Накануне бывший посол Украины Олег Шамшур заверил, что Китай был, есть и в доступной для обзора перспективе будет оставаться не просто партнером, а союзником России.

Больше новостей:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред