Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

Кратко:
- На какой шаг решилась Репяхова
- Как она теперь изменится
Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова сделала неожиданное заявление.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
В частности, она рассказала, что решила отказаться от своей фамилии и перейти на фамилию своего мужа - Виктора Павлика.
"Хочу сменить фамилию на мужа. Кто это делал позже - через 6 лет после брака - слишком ли много мороки", - интересуется она у своих подписчиков.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может быть отменена в террористической России.
Ранее также российский актер Федор Добронравов, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, а также долгое время болел, сделал редкий выход в свет.
Вас также может заинтересовать:
- Жену Виктора Павлика захейтили за неудачный лук - Репяхова не промолчала
- "И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика
- Репяхова призналась, почему Павлик не поддерживает ее идею про второго ребенка
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред