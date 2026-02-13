Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

Катерина Репяхова поделилась с подписчиками неожиданным решением.

https://glavred.info/starnews/zhena-viktora-pavlika-reshila-otkazatsya-ot-familii-10740626.html Ссылка скопирована

Екатерина Репяхова приняла важное решение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

На какой шаг решилась Репяхова

Как она теперь изменится

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова сделала неожиданное заявление.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

видео дня

В частности, она рассказала, что решила отказаться от своей фамилии и перейти на фамилию своего мужа - Виктора Павлика.

Виктор Павлик и Катя Репяхова вместе воспитывают сына / instagram.com/repyahovakate

"Хочу сменить фамилию на мужа. Кто это делал позже - через 6 лет после брака - слишком ли много мороки", - интересуется она у своих подписчиков.

Катерина Репяхова скоро станет Павлик / Фото Instagram/repyahovakate

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может быть отменена в террористической России.

Ранее также российский актер Федор Добронравов, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, а также долгое время болел, сделал редкий выход в свет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред