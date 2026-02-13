Слова 'катышки' не существует в украинском языке - как правильно сказать

Вместо русского слова "катышки" в украинском языке существует четыре эквивалента.

Как сказать "катышки" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Есть ли слово "катышки" в украинском языке

Как правильно по-украински называть комочки ткани на одежде

Какие украинские эквиваленты можно использовать вместо "катышки"

В украинском языке нет слова "катышки" - это калька с русского. Вместо этого существуют исконные украинские эквиваленты. Об этом рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

По ее словам, когда речь идет о маленьких комочках ткани, которые появляются на одежде, нормативным вариантом является слово "ковтунці". Именно так стоит называть эти образования на свитерах, пальто или трикотаже.

Впрочем, украинский язык богат на варианты. Кроме "ковтунців", можно услышать и другие названия: "ковтики", "ковтунчики", а также слово "балабушки". Все эти формы соответствуют нормам украинского языка и могут употребляться в зависимости от контекста и стиля речи.

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "катышки":

Как правильно говорить на украинском языке - материалы по теме

В украинском языке есть уникальные слова "кум" и "кума", которые не имеют полных соответствий в других языках, рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа. По его словам, в Украине кумовство - это больше, чем просто роль крестных родителей.

Как сообщал Главред, многие называют это насекомое "стрекоза", однако это калька с русского. Правильное украинское название - бабка, а самец - бабич.

Филолог Ольга Васильева напомнила, что слово "пальчатки" является исконно украинским и означает перчатки с отдельными пальцами. Его еще в 1937 году упоминал Сава Крылач, а также оно зафиксировано в словарях Гринченко и других языковедов.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

