ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Аналитики объяснили цель контратак Сил обороны.

Как изменилась ситуация в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, Силы специальных операций

Что сообщили аналитики:

ВСУ проводят локальные контратаки

Силы обороны, вероятно, воспользовались моментом проблем со связью у оккупантов

Россияне подтверждают контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Силы обороны Украины вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей осуществляют локальные и ситуативные контратаки. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Вероятно, украинские военные пошли вперед, пользуясь ограничениями в работе терминалов Starlink и соцсети Telegram у оккупационных сил страны-агрессора России.

Starlink / Инфографика: Главред

Где контратакуют ВСУ

Геолокационные кадры от 12 февраля свидетельствуют о том, что оккупанты наносили удары по украинским позициям к востоку от реки Гайчур - возле Доброполья и к северу от Варваровки.

Из этого аналитики сделали вывод, что украинские военные, вероятно, удерживали позиции до 12 февраля и, возможно, проводят локальные контратаки, чтобы объединить передовые позиции.

Об украинских контратаках к северу и северо-западу от Гуляйполя также сообщают российские блогеры. Однако точной информации о ходе боевых действий у них нет из-за проблем со связью у оккупантов.

Главред писал, что, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, надеяться на длительную паузу на фронте в рамках переговорного процесса не стоит.

Российские войска действуют по логике давления именно там, где украинская сторона демонстрирует слабые места. Эксперт отметил, что в случае временной потери Покровска и Мирногорода 150-тысячная группировка россиян может быть переброшена на юго-запад от Константиновки, возможно, западнее Дружковки или на восток Запорожской области.

Напомним, Главред писал, что бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что на юге Украины российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону.

Накануне сообщалось, что армия РФ продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать украинским военным свою инициативу. Однако подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

