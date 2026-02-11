"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

Подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.

Александр Сырский рассказал о тактике ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, facebook.com/CinCAFofUkraine

Главное:

Силы обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами

Цель ВСУ — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях.

Он отметил, что вместе с командирами проанализировал реальное положение дел на передовой и динамику боевых действий. По его словам, особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.

видео дня

Главнокомандующий заявил, что армия РФ продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать украинским военным свою инициативу. Однако подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.

"Наша цель — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", — заявил Сырский.

Также главком обсудил с командирами проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. По его словам, речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Кроме того, Сырский отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей украинских военных.

Сырский о деталях рекордных ударов по врагу: главное

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе потери российских сил существенно превысили количество нового пополнения.

По его данным, речь идёт почти о 32 тысячах потерь против примерно 9 тысяч прибывших. Он подчеркнул, что такую динамику необходимо сохранять и усиливать.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

