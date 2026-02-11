"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

Главное:
- Силы обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами
- Цель ВСУ — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях.
Он отметил, что вместе с командирами проанализировал реальное положение дел на передовой и динамику боевых действий. По его словам, особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.
Главнокомандующий заявил, что армия РФ продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать украинским военным свою инициативу. Однако подразделения Сил обороны сохраняют устойчивость и контроль над ключевыми рубежами.
"Наша цель — удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", — заявил Сырский.
Также главком обсудил с командирами проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. По его словам, речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Кроме того, Сырский отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей украинских военных.
Сырский о деталях рекордных ударов по врагу: главное
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе потери российских сил существенно превысили количество нового пополнения.
По его данным, речь идёт почти о 32 тысячах потерь против примерно 9 тысяч прибывших. Он подчеркнул, что такую динамику необходимо сохранять и усиливать.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред