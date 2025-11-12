Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

Путин в очередной раз поставил новый дедлайн для армии РФ.

У захватчиков очередной дедлайн по оккупации Покровска / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

Россияне сосредоточили 170 тысяч военных на Покровском направлении

Цель врага - захватить агломерацию Покровск - Мирноград - Константиновка

Эпицентром боев в Донецкой области остается Покровская агломерация, где российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких направлений. На Покровском направлении враг сосредоточил около 170 тысяч военных. Это - почти четверть всей армии противника. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

"Линия фронта составляет 1 245 км, Покровское направление - примерно 5-6% от всей линии фронта. Там сосредоточена четверть российских войск", - рассказал Гетьман. видео дня

Он также прокомментировал уменьшение количества штурмов на Покровском направлении. По его словам, это связано с тактической ротацией, которую проводит армия российского диктатора Владимира Путина.

"То есть они отводят часть войск не на место постоянной дислокации, а за несколько километров, может десятки километров от линии соприкосновения. Там они доукомплектовываются, перевооружаются, даже отдыхают. И потом более-менее свежими силами снова будут атаковать", - рассказал военный аналитик.

Гетьман напомнил, что Путин в очередной раз поставил новый дедлайн для армии РФ. Он отдал приказ захватить агломерацию Покровск - Мирноград - Константиновка до 21 ноября текущего года.

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска - сценарии

Аналитики в материале DW обозначили два вероятных варианта развития событий в случае, если украинские войска оставят Покровск.

Первый - Путин попытается представить захват Покровска, как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом.

Второй - взятие Покровска подтолкнет российского диктатора к дальнейшему наступлению.

"Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область", - считают аналитики.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском направлении и Запорожской области, где российские оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов.

Тем временем партизанское движение Атеш сообщило, что ожесточенные бои за город Покровск продолжаются. И хотя россияне уже спешат кричать о победе, в армии РФ не все так "сладко". Похоже, у оккупантов что-то пошло не так, ведь им не хватает резервов для захвата города.

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже более трех сотен. Украинские силы делают все возможное, чтобы уничтожить врага и удержать позиции.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

