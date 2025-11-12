Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

ВСУ пытаются подорвать военно-экономический потенциал оккупантов.

ВСУ атаковали завод в РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

ВСУ поразили завод "Ставролен" и склад боеприпасов РФ

Цель ударов - снижение наступательных возможностей противника

Результаты поражения пока уточняются

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" в Ставропольском крае РФ и склад боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что операция была проведена в рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Известно, что завод "Ставролен" имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части к БпЛА.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области.

"Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.

Дальнобойные удары ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорил, что сейчас растет результативность ударов дальнобойным оружием, в частности ракетами "Фламинго".

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия - ракет Нептун, Фламинго, а также реактивных дронов. Врагу это хорошо донимает", - подчеркнул он.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

8 ноября движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.

В ночь на 4 ноября Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов с мощностью до 18 млн тонн в год.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

