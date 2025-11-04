Укр
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Юрий Берендий
4 ноября 2025, 21:08
Силы обороны нанесли серии успешных ударов по ключевым нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям России, в Генштабе раскрыли детали.
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны нанесли удары по стратегическим целям в глубине России
  • Поражен один из крупнейших российских НПЗ

Силы обороны нанесли массированный удар по России и военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь на 4 ноября Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов с мощностью до 18 млн тонн в год, который обеспечивает топливом российские оккупационные войска. Зафиксировано попадание по объекту и возгорание в районе цели, масштаб повреждений уточняется.

Кроме того, ударам подверглось предприятие "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане - основной производитель компонентов для авиационного керосина, который используется в производстве высококачественного авиационного топлива.

"По предварительной информации значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Этот нефтехимический завод" входит в российский холдинг "Росхим". Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб Украины также подтвердил результаты предыдущих ударов. Так, на временно оккупированной территории Херсонщины был поражен склад с горюче-смазочными материалами российских войск. В результате атаки уничтожено около двадцати эластичных резервуаров общим объемом около 900 кубических метров ГСМ, а также две насосные станции.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - резюмировали в Генштабе.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты украинского производства и дальность их ударов / Инфографика: Главред

Как Украина может повлиять на политику Китая в отношении войны - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что у Украины ограниченные рычаги влияния на Китай, чтобы заставить его склонить РФ к завершению войны. По его словам, Киеву стоит продемонстрировать силу, в частности нанести удар по чувствительным энергетическим объектам России, например по газопроводу "Сила Сибири", что стало бы наглядной демонстрацией состоятельности Украины.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины своими последними атаками проверяют эффективность системы противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщил социолог и публицист Игорь Эйдман.

В то же время украинские военные активно используют на фронте крылатые ракеты "Фламинго", "Рута" и "Нептун". Как заявил президент Владимир Зеленский, до конца года ожидается развертывание их массового производства.

Кроме того, по данным Bloomberg, правительство Великобритании недавно тайно передало Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжать наносить удары по целям на территории России накануне зимнего периода.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

