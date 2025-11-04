Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Силы обороны нанесли серии успешных ударов по ключевым нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям России, в Генштабе раскрыли детали.

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Силы обороны нанесли удары по стратегическим целям в глубине России

Поражен один из крупнейших российских НПЗ

Силы обороны нанесли массированный удар по России и военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь на 4 ноября Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов с мощностью до 18 млн тонн в год, который обеспечивает топливом российские оккупационные войска. Зафиксировано попадание по объекту и возгорание в районе цели, масштаб повреждений уточняется.

Кроме того, ударам подверглось предприятие "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане - основной производитель компонентов для авиационного керосина, который используется в производстве высококачественного авиационного топлива.

"По предварительной информации значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Этот нефтехимический завод" входит в российский холдинг "Росхим". Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб Украины также подтвердил результаты предыдущих ударов. Так, на временно оккупированной территории Херсонщины был поражен склад с горюче-смазочными материалами российских войск. В результате атаки уничтожено около двадцати эластичных резервуаров общим объемом около 900 кубических метров ГСМ, а также две насосные станции.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - резюмировали в Генштабе.

