Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ

Многие убеждены, что самый большой город в Украине - Киев, однако первое место по площади занимает город, который часто даже не упоминают в таких рейтингах.

Какой город самый большой в Украине по площади - ТОП самых больших городов Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем говорится в материале:

Какой самый большой город Украины по площади

Какой город самый большой в Украине

Как выглядит топ крупнейших городов Украины

Киев считается не только столицей, но и крупнейшим городом Украины по количеству населения. Впрочем, если говорить о площади города, ситуация выглядит совсем иначе. Данные портала Dovidka.biz.ua и сайта INSIDE-UA показывают, что самый большой город Украины по площади - это не Киев.

Главред выяснил, какие самые большие города Украины.

Сколько городов в Украине и какой из них самый большой

По состоянию на начало 2022 года в Украине насчитывался 461 город, а также 882 поселка городского типа и более 28 тысяч сельских населенных пунктов. Столицей и крупнейшим городом по населению остается Киев, однако по площади он уступает другому городу.

Топ-10 крупнейших городов Украины по площади

Согласно открытым данным, десятка крупнейших городов Украины по площади выглядит так:

Севастополь - 864 км²

Киев - 839 км²

Кривой Рог - 430 км²

Макеевка - 425,7 км²

Горловка - 422 км²

Днепр - 405 км²

Донецк - 358 км²

Запорожье - 334 км²

Харьков - 310 км²

Луганск - 286 км²

Одесса - 236,9 км²

Несмотря на это, существует город, площадь которого существенно превышает даже показатели Симферополя и Киева.

Севастополь - самый большой город Украины по площади

Как сообщает Википедия, Севастополь является городом со специальным статусом и не входит в состав Автономной Республики Крым, оставаясь одним из 27 административных регионов Украины.

Город расположен на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря, и охватывает более 30 морских бухт, самая большая из которых - Севастопольская.

Общая площадь территории Севастополя составляет 1079 км², из которых 216 км² приходится на акватории внутренних морских бухт и других водных пространств. Именно этот показатель делает Севастополь крупнейшим городом Украины по площади, даже несмотря на то, что он часто не упоминается в таких рейтингах.

История и статус города Севастополь

Севастополь был основан в 1783 году на берегу Ахтиарской бухты. Название бухты происходит от поселения Акъяр, что с крымскотатарского означает "белый обрыв у моря". В 1784 году в рамках "Греческого проекта" город получил название Севастополь - от греческого себастос ("величественный", "уважаемый") и полис ("город").

В разные периоды истории город также носил название Ахтиар, а на картах начала XX века на украинском языке встречался вариант Севастополь. На месте современного Севастополя до XV века существовал античный город Херсонес.

С марта 2014 года Севастополь находится под временной российской незаконной военной оккупацией, что подтверждено Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

Действительно ли Севастополь город русской славы - мнение историка

Глава Института национальной памяти Украины, историк Александр Алферов, жестко критикует российский пропагандистский нарратив относительно Севастополя.

По его словам, за всю историю город смог выдержать лишь две обороны - и обе были провальными.

"Севастополь за все время своего существования смог выдержать только две обороны. И то неудачные", - заявил историк в видео на YouTube.

Алферов напоминает, что в 1855 году российская армия сдала город франко-английско-турецким войскам, а в 1942 году - немецкой армии.

"После огромных боев и невероятного количества жертв, которые были в результате неудачного руководства", - пояснил он.

Говоря о так называемой "русской славе", историк вспоминает события 1920 года.

"В 1920 году большевички сели на хвост врангелевской белогвардейской армии, которая отступала, зайдя в Крым. И там они, когда зашли в Севастополь, истребили почти 30 тысяч гражданских людей. Вот и вся слава русского оружия", - сказал Алферов.

Он также подчеркнул, что Украина вернет контроль над городом.

"А Севастополь мы вернем", - подытожил историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

