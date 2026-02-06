Укр
Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дронов

Руслан Иваненко
6 февраля 2026, 00:22обновлено 6 февраля, 01:56
Российские дроны атакуют Украину, в результате чего взрывы прогремели в Харькове и Запорожье, местные службы оценивают последствия.
Россия нанесла удары ударными дронами по Харькову и Запорожью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

  • Россия атаковала Украину ударными дронами в ночь на 6 февраля
  • Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье, в пригородах и районах города
  • В Запорожье обесточены около 12 тысяч абонентов, повреждены частные дома

В ночь на 6 февраля страна-террорист Россия снова нанесла удары по Украине с помощью ударных беспилотников. В результате атак прогремели взрывы в Харькове и Запорожье.

По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, во время атаки в области повреждены частные дома, обесточены около 12 тысяч абонентов.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление электроснабжения", — отметил он.

Видео последствий российской атаки по Запорожской области

Последствия российской атаки по Запорожской области
Последствия российской атаки по Запорожской области / Фото: Скриншот

Впоследствии в ОВА предупредили о приближении вражеского ударного БПЛА в направлении Шевченковского района Запорожья, после чего раздались новые взрывы. В результате атаки на областной центр ранения получил один человек — 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Взрывы вблизи Харькова

Также в Харькове были слышны взрывы — их зафиксировали в ближайших пригородах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Более подробная информация о последствиях и повреждениях в настоящее время уточняется.

На данный момент данные о пострадавших отсутствуют.

Как Украина планирует бороться с вражескими дронами — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина делает ставку на усиление так называемой "малой" противодроновой обороны для борьбы с беспилотниками типа Shahed. По его словам, в Минобороны уже разрабатывается концепция создания сплошного радиолокационного поля, которое будет работать на базе искусственного интеллекта.

Эксперт объясняет, что использование ИИ позволит не только фиксировать появление вражеских дронов, но и прогнозировать их маршруты и время прохождения определенных участков. Это, в свою очередь, позволит украинским дронам-перехватчикам действовать более прицельно и повысит эффективность уничтожения "Шахедов".

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-террорист Россия планирует второй этап массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. По состоянию на 4 февраля, по данным мониторинга, на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" находятся как минимум три оснащенных борта ТУ-95МС, а на Дальнем Востоке – четыре Ту-160. Еще один ТУ-95МС передислоцировался из "Оленья" на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.

Кроме того, в ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы. В Киевской городской военной администрации предупреждали о движении вражеских БПЛА над городом.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ осуществила очередную атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Подробности рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года — Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

война в Украине новости Запорожья новости Харькова атака дронов
