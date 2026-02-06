Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дронов

Кратко:
- Россия атаковала Украину ударными дронами в ночь на 6 февраля
- Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье, в пригородах и районах города
- В Запорожье обесточены около 12 тысяч абонентов, повреждены частные дома
В ночь на 6 февраля страна-террорист Россия снова нанесла удары по Украине с помощью ударных беспилотников. В результате атак прогремели взрывы в Харькове и Запорожье.
По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, во время атаки в области повреждены частные дома, обесточены около 12 тысяч абонентов.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление электроснабжения", — отметил он.
Видео последствий российской атаки по Запорожской области
Впоследствии в ОВА предупредили о приближении вражеского ударного БПЛА в направлении Шевченковского района Запорожья, после чего раздались новые взрывы. В результате атаки на областной центр ранения получил один человек — 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Взрывы вблизи Харькова
Также в Харькове были слышны взрывы — их зафиксировали в ближайших пригородах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Более подробная информация о последствиях и повреждениях в настоящее время уточняется.
На данный момент данные о пострадавших отсутствуют.
Как Украина планирует бороться с вражескими дронами — мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина делает ставку на усиление так называемой "малой" противодроновой обороны для борьбы с беспилотниками типа Shahed. По его словам, в Минобороны уже разрабатывается концепция создания сплошного радиолокационного поля, которое будет работать на базе искусственного интеллекта.
Эксперт объясняет, что использование ИИ позволит не только фиксировать появление вражеских дронов, но и прогнозировать их маршруты и время прохождения определенных участков. Это, в свою очередь, позволит украинским дронам-перехватчикам действовать более прицельно и повысит эффективность уничтожения "Шахедов".
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-террорист Россия планирует второй этап массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. По состоянию на 4 февраля, по данным мониторинга, на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" находятся как минимум три оснащенных борта ТУ-95МС, а на Дальнем Востоке – четыре Ту-160. Еще один ТУ-95МС передислоцировался из "Оленья" на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.
Кроме того, в ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы. В Киевской городской военной администрации предупреждали о движении вражеских БПЛА над городом.
Также в ночь на 4 февраля армия РФ осуществила очередную атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Подробности рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года — Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.
