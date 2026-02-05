Укр
"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Юрий Берендий
5 февраля 2026, 05:05
22
Удары по энергетике не свидетельствуют о нарушении Россией перемирия, ведь никаких договоренностей между Киевом и Москвой не существовало, указал Клочок.
'Никаких соглашений не было': эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией
Эксперт раскрыл интересный нюанс об энергетическом перемирии с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Украина и РФ не договаривались официально об энергетическом перемирии
  • Перенос трехсторонних переговоров был неслучайным
  • Переговоры между Украиной и РФ без США не имеют перспектив

Так называемое энергетическое перемирие, на которое якобы согласился российский диктатор и военный преступник Путин, никак не связано с мирными переговорами. Кроме того, договоренности и условия прекращения ударов по энергетике так и не были формализованы. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Клочок подчеркнул, что сначала стоит четко понимать, существовало ли вообще формальное перемирие, ведь Россия не подавала никаких очевидных сигналов о договоренностях с Украиной.

видео дня

"Они сказали только: "Нас попросил Трамп. Он попросил – мы пошли навстречу". Владимир Зеленский также отметил, что Трамп выступил с такой инициативой, Украина ее поддерживает, и будет перемирие. На первый взгляд все выглядело довольно позитивно. Но важно понимать: никаких формализованных договоренностей между Россией и Украиной по этому поводу не существовало. Поэтому говорить, что кто-то что-то нарушил, – это фактически утверждать, что Россия нарушила то, чего она вообще не обещала", – сказал он.

Эксперт напомнил, что 2 февраля президент заявлял об отсутствии целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре, аналогичные заявления звучали и 1 февраля.

"В то же время Минэнерго сообщает: "Бьют". Западная пресса пишет: "Бьют, договоренности сорваны". Выглядит это, откровенно говоря, как какая-то комедия, когда СМИ начинают говорить о нарушении, хотя еще раз подчеркну: Зеленский вчера заявлял, что россияне пытаются соблюдать договоренности не бить по энергетике", – сообщил он.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о переговорах в Абу-Даби:

Клочок добавил, что факты ударов не стали неожиданностью для многих, и он не связывает их непосредственно с переговорным процессом. По его словам, Россия никогда не ставила прекращение боевых действий в зависимость от хода переговоров. С самого начала полномасштабного вторжения она четко заявляла, что удары и обстрелы будут продолжаться независимо от переговоров.

Что касается заявления Зеленского, Клочок пояснил, что президент, как избранное украинским народом должностное лицо, не может оставаться в стороне. Политическая реакция обязательна, ведь в большой политике, даже во время войны, игнорирование таких событий было бы недопустимым.

"Мы также ожидаем определенной реакции от Дональда Трампа. Очевидно, что россияне очень умело использовали историю с его "просьбой": мол, смотрите, мы пошли вам навстречу, господин президент. Но мы не обещали, что остановимся полностью. Поэтому стоит спокойно к этому относиться. Извиняюсь за прямоту, но мы в очередной раз зафиксировали очевидный факт: ожидать от россиян чего-то другого не стоит. И посыпать голову пеплом, мол, "россияне что-то нарушили", тоже не совсем корректно. Они такие по своей сути и такими останутся. Зато следует анализировать другие вещи. Переговоры будут. На них будут решать какие-то вопросы – обмена военнопленными, территориальные аспекты, возможное энергетическое перемирие – но уже формальное, с подписанием определенного документа", – утверждает он.

Клочок отметил, что перенос переговоров на 4–5 февраля вместо запланированного 1 числа имеет важное значение. Это демонстрирует, что Украина сознательно формирует собственную переговорную позицию, а не только соглашается на навязанные условия.

По его словам, российская сторона была готова приехать из любой точки, даже из Майами, а 31 января Кирилл Дмитриев уже был готов отправиться дальше. Однако американцы решили не участвовать, а без их присутствия вести переговоры с Россией, по мнению Клочка, нецелесообразно, ведь россиянам трудно договариваться напрямую. Они не будут выполнять обещания перед Украиной, но перед США могут взять на себя определенные обязательства.

Поэтому к текущим событиям следует относиться спокойно — не из-за самих обстрелов, а из-за очередных "нарушений" якобы договоренностей, которые на самом деле не были формально закреплены.

"Это вряд ли усилит нашу переговорную позицию. Я не думаю, что сегодня Украина как-то кардинально изменит подход к переговорам. Потому что, друзья, давайте вспомним: перед первой встречей в Абу-Даби также был обстрел Украины. Тогда многие дипломаты писали: мол, Украина должна встать и выйти из переговоров. Хорошо, встанем, выйдем. А что дальше?", - резюмирует он.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США по завершению войны носят скорее формальный характер и вряд ли приведут к реальным результатам.

По его мнению, основной проблемой является неудачный формат встреч и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание окончательного документа об урегулировании войны возможно не ранее 2026 года, и только при условии сочетания нескольких факторов: уступок Украины, значительного истощения ресурсов России и усиленного давления со стороны потенциальной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где начала первые переговоры, посвященные обсуждению путей достижения мира, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По итогам трехсторонних встреч с участием Украины, США и России делегация проинформировала президента Владимира Зеленского о результатах переговоров. Ожидается, что в ближайшее время может состояться обмен пленными.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что за год дипломатических усилий Вашингтону удалось существенно сократить перечень нерешенных вопросов для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, однако ключевые и самые сложные аспекты до сих пор остаются открытыми.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

мирное урегулирование мирные переговоры Валерий Клочок Мирный план Трампа Переговоры в Абу-Даби Энергетическое перемирие
