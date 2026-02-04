Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

Вы узнаете:
- Простое математическое выражение явно содержит ошибку
- Можно добавить ровно четыре спички, чтобы сделать равенство правильным
Перед вами простое математическое выражение, которое явно содержит ошибку: 5 − 3 = 4.
На первый взгляд оно неверно, однако задачу можно решить, если подойти к ней нестандартно, сообщает Мatchstickpuzzles.
Вам предлагается добавить ровно четыре спички, чтобы преобразовать запись и сделать равенство правильным.
При этом важно соблюдать несколько условий:
- все используемые числа должны быть однозначными (не превышать 9);
- отрицательные значения запрещены;
- знак равенства нельзя изменять или переставлять.
Задача проверяет не только знание арифметики, но и умение мыслить визуально и креативно.
Здесь важна форма записи чисел и знаков, а не привычные вычисления.
Ответ задачи:
Головоломка, которая сбила с толку даже знатоков
В одном из выпусков известного интеллектуального шоу участникам задали, казалось бы, простой вопрос, но справиться с ним смогли лишь около 15% игроков. Им предложили назвать три последовательных числа, сумма которых составляет 3000.
Секрет задачи оказался в нестандартном мышлении: верное решение — 999, 1000 и 1001, ведь их сумма действительно равна 3000. Несмотря на элементарные вычисления, головоломка требует концентрации и способности выйти за рамки привычных шаблонов, особенно в условиях ограниченного времени.
Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.
Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.
Больше новостей:
- Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд
- Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев
- Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред