Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

Задача проверяет не только знание арифметики, но и умение мыслить визуально и креативно.

Появилась новая задача на логику / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anna Tarazevich, Pexels/Nataliya Vaitkevich

Вы узнаете:

Простое математическое выражение явно содержит ошибку

Можно добавить ровно четыре спички, чтобы сделать равенство правильным

Перед вами простое математическое выражение, которое явно содержит ошибку: 5 − 3 = 4.

На первый взгляд оно неверно, однако задачу можно решить, если подойти к ней нестандартно, сообщает Мatchstickpuzzles.

Вам предлагается добавить ровно четыре спички, чтобы преобразовать запись и сделать равенство правильным.

При этом важно соблюдать несколько условий:

все используемые числа должны быть однозначными (не превышать 9);

отрицательные значения запрещены;

знак равенства нельзя изменять или переставлять.

Задача проверяет не только знание арифметики, но и умение мыслить визуально и креативно.

Здесь важна форма записи чисел и знаков, а не привычные вычисления.

Ответ задачи:

Головоломка, которая сбила с толку даже знатоков

В одном из выпусков известного интеллектуального шоу участникам задали, казалось бы, простой вопрос, но справиться с ним смогли лишь около 15% игроков. Им предложили назвать три последовательных числа, сумма которых составляет 3000.

Секрет задачи оказался в нестандартном мышлении: верное решение — 999, 1000 и 1001, ведь их сумма действительно равна 3000. Несмотря на элементарные вычисления, головоломка требует концентрации и способности выйти за рамки привычных шаблонов, особенно в условиях ограниченного времени.

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.

Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

