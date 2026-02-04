Укр
  Жизнь

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

Алексей Тесля
4 февраля 2026, 23:31
2
Задача проверяет не только знание арифметики, но и умение мыслить визуально и креативно.
головоломка, задача
Появилась новая задача на логику / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anna Tarazevich, Pexels/Nataliya Vaitkevich

Вы узнаете:

  • Простое математическое выражение явно содержит ошибку
  • Можно добавить ровно четыре спички, чтобы сделать равенство правильным

Перед вами простое математическое выражение, которое явно содержит ошибку: 5 − 3 = 4.

На первый взгляд оно неверно, однако задачу можно решить, если подойти к ней нестандартно, сообщает Мatchstickpuzzles.

видео дня

Вам предлагается добавить ровно четыре спички, чтобы преобразовать запись и сделать равенство правильным.

Screenshot
/ matchstickpuzzles

При этом важно соблюдать несколько условий:

  • все используемые числа должны быть однозначными (не превышать 9);
  • отрицательные значения запрещены;
  • знак равенства нельзя изменять или переставлять.

Задача проверяет не только знание арифметики, но и умение мыслить визуально и креативно.

Здесь важна форма записи чисел и знаков, а не привычные вычисления.

Ответ задачи:

Screenshot
/ Скриншот

Головоломка, которая сбила с толку даже знатоков

В одном из выпусков известного интеллектуального шоу участникам задали, казалось бы, простой вопрос, но справиться с ним смогли лишь около 15% игроков. Им предложили назвать три последовательных числа, сумма которых составляет 3000.

Секрет задачи оказался в нестандартном мышлении: верное решение — 999, 1000 и 1001, ведь их сумма действительно равна 3000. Несмотря на элементарные вычисления, головоломка требует концентрации и способности выйти за рамки привычных шаблонов, особенно в условиях ограниченного времени.

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.

Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

Больше новостей:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки задача на логику
"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

