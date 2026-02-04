Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

Россия планирует выйти на административные границы Донбасса и стремится подготовить условия для захвата других областей.

Какие области могут подвергнуться угрозе российской агрессии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Россия сохраняет планы захвата Донбасса до апреля

Враг хочет создать буферные зоны в Харьковской и Сумской областях

Стратегически рассматриваются и южные области Украины

Планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины. Об этом заявил экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а ныне заместитель главы офиса президента Павел Палиса в материале LB.ua.

"Наша разведка говорит, что планы россиян не изменились. Задача до конца марта — начала апреля российским войскам — выйти на админграницы Донбасса. Эти задачи были неизменны и в течение прошлого года, они миллион раз переносились, и я лично не вижу возможностей Рашки выполнить эту задачу в определенный срок", — отметил Палиса. видео дня

Буферные зоны и амбиции России

По его словам, отдельной задачей врага является создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а по максимальным амбициям — также в Днепропетровской области и на запорожском направлении.

"Создать в будущем благоприятные условия, которые позволят начать захватывать Запорожскую и Херсонскую области в их территориальных границах. Сейчас это выглядит как фантазия", – добавил он.

Что касается возможных планов России в отношении юга Украины, в частности Одессы и Николаева, Палис подчеркнул, что на стратегическом уровне эти направления рассматриваются, однако топ-генералитет РФ пока не концентрирует усилия на этом фронте.

Донбасс – приоритет РФ

"Донбасс – это первоочередная задача, которую будут выполнять российские войска. И запорожское направление – будут создавать условия, чтобы добиться любого оперативного успеха. Что пыталась сделать Россия в этой войне: быстро достичь стратегического успеха и в процессе стабилизации линии фронта создать условия для оперативного успеха. Наша задача была не дать им реализовать оперативный успех, обеспечить стабильность линии соприкосновения. Оперативный успех за четыре года войны смогли реализовать только украинцы. Херсон, Харьков. И еще, справедливости ради, в начале войны, наверное, можно считать часть временно оккупированной территории Запорожской области. Но здесь мы спишем, наверное, на эффект внезапности", — подытожил Палиса.

Сможет ли Россия продвинуться в Донецкой области – мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские войска столкнутся с серьезными проблемами в дальнейшем продвижении на Донецком направлении.

По его словам, уже более года враг пытается взять Покровск, и это дает основания предполагать, что бои за Славянск или Краматорск также могут продолжаться не менее года.

Как ранее писал Главред, в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневые удары по ряду военных целей противника, в частности по учебному центру FPV-дронов, местам сосредоточения личного состава и станции радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, российские оккупационные войска находятся в окружении в пределах населенного пункта Купянск в Харьковской области. О том, сколько именно российских оккупантов находится в "котле", рассказал в комментарии Украинской правде спикер группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

Напомним, что на границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются прощупать прочность украинской обороны, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы. Об этом сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

