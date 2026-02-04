Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в Киеве

РФ разрушила ТЭЦ, которая обслуживала жителей Днепровского и часть Дарницкого района.

Опубликованы кадры разрушений Дарницкой ТЭЦ / Коллаж: Главред, фото: interfax.com.ua, Valerie Proschenko

Главное:

С начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет

Российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью

На территорию Дарницкой теплоэлектроцентрали в Киеве состоялся визит послов и представителей более 60 посольств иностранных государств.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", делегация увидела последствия ракетных атак, нанесенных по предприятию критической энергетической инфраструктуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба рассказал о циничном обстреле РФ по ТЭЦ, которая обслуживала жителей Днепровского и часть Дарницкого района.

Подробности ударов РФ по Дарницкой ТЭЦ

Кулеба уточнил, что российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена, уточняет РБК-Украина.

"Враг направил сюда пять баллистических ракет. Направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим: оборудование, ориентированное на подачу тепла населению. Это было сделано в самую холодную ночь. Это привело к тому, что на сегодняшний день станция почти полностью уничтожена", - сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Много теплотрасс пострадало именно из-за этого. Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.

Восстановление Дарницкой ТЭЦ: что известно

По словам Кулебы, восстановление станции началось сразу же после того, как дали отбой тревоги. Сначала сюда вошли ГСЧС, сейчас здесь работает аварийная бригада.

Он добавил, что сейчас ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя-бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.

"У нас есть два дня, чтобы понять, когда и в какой мере мы сможем возобновить работу этой станции. И после этого можно будет делать прогнозы (о восстановлении тепла - ред.). На сегодняшний день это сделать трудно", - резюмировал вице-премьер.

Смотрите видео - последствия ударов по Дарницкой ТЭЦ:

Жесткие ограничения в Киеве: мнение эксперта

Киевлянам придётся адаптироваться к жёсткой экономии электроэнергии: в феврале подача света в городе может составлять всего 4–6 часов в день. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, отметив, что такие ограничения стали результатом серьёзных повреждений ключевых объектов инфраструктуры после очередных российских ударов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС, сотни тысяч семей остались без тепла. Оккупанты атаковали ТЭЦ и ТЭС, которые работали для обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.

