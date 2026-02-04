Укр
Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

Виталий Кирсанов
4 февраля 2026, 15:38
Очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят, говорят в Донецкой ОВА.
Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке
Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке / коллаж: Главред, фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Кратко:

  • Россияне обстреляли город кассетными снарядами
  • Погибшим от 43 до 81 года

Российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Дружковку в Донецкой области. Известно о семи погибших и 15 раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город кассетными снарядами – попали прямо в рынок, где всегда утром собирается много людей", – рассказал чиновник.

По его словам, сначала было известно о семи погибших и восьми раненых. Позже количество пострадавших увеличилось до 15. Это люди в возрасте от 50 до 72 лет. А погибшим от 43 до 81 года. Окончательное количество жертв этой атаки еще устанавливается

"Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят", – отметил Филашкин.

Кроме того, по его информации, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.

Филашкин добавил, что на месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых.

Во время очередного массированного обстрела РФ использовала крайне большое количество баллистических ракет, что значительно затруднило работу украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Днем, 3 февраля, российские войска нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Дрон-камикадзе "Шахед" попал в жилой дом в Салтовском районе, есть раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

