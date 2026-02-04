В Житомире стартовала регистрация терминалов Starlink: где и как можно пройти процедуру

Регистрация терминалов стала обязательной после принятия Кабмином Постановления №115 от 1 февраля 2026 года.

Регистрация Starlink в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Житомире стартовала регистрация Starlink

Терминал нужно внести в реестр в "Дії"

Бесплатно выполнить процедуру можно в ЦНАП

В Житомире с 3 февраля 2026 года жители и предприниматели могут официально зарегистрировать свои терминалы Starlink в "Прозрачном офисе" и городском ЦНАПе. О запуске услуги сообщили в Житомирском городском совете.

Регистрация стала обязательной после вступления в силу постановления Кабинета Министров №115, которое регламентирует использование спутниковых систем связи во время военного положения. Документ направлен на повышение безопасности и контроль за оборудованием, обеспечивающим критическую связь, пишет Житомир.info.

Как работает новая процедура

Частные лица и ФЛП могут подать заявку непосредственно в ЦНАП.

Юридические лица вносят свои терминалы в реестр самостоятельно через портал "Дія" с использованием электронной подписи.

Услуга бесплатна и доступна независимо от места регистрации гражданина.

Администратор ЦНАПа вносит данные в "Дію", а сама процедура занимает несколько минут. После верификации пользователь может в дальнейшем работать со Starlink без ограничений.

Важные условия

В ЦНАП подчеркивают:

владелец должен подать уведомление лично;

одно физическое лицо или ФЛП может зарегистрировать не более трех терминалов;

если терминал один - достаточно документов;

если их несколько - нужно принести оборудование с собой.

Специалисты советуют не откладывать регистрацию, ведь она является обязательной для дальнейшего использования системы в Украине.

Что нужно подготовить

Для подачи заявки необходимы:

KIТ-номер (серийный номер комплекта);

UTID или Dish ID терминала;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink;

паспорт и РНОКПП.

После этого следует обратиться в одно из подразделений "Прозрачного офиса" — на площади Полевой, 8 или на улице Михайловской, 4.

Для консультаций работают телефоны: (0412) 47-06-15, +38 (067) 411 60 20.

Ограничения в отношении Starlink в Украине и верификация владельцев - последние новости

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

1 февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что меры компании по прекращению несанкционированного использования системы Starlink Россией уже дали заметный результат.

Накануне стало известно, что SpaceX начала ограничивать возможности применения терминалов Starlink российской стороной для ударов беспилотниками по Украине по просьбе Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

