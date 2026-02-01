Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

Юрий Берендий
1 февраля 2026, 11:58
174
Глава SpaceX Илон Маск заявил об эффективности мер по блокированию несанкционированного использования Starlink Россией, что подтвердили и в Украине.
Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать
Маск сообщил о первых шагах в противодействии Шахедам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Компания Илона Маска приняла меры для противодействия российским Шахедам с системами Starlink
  • Федоров сообщил о первых практических результатах

1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект. Об этом он написал в соцсети X.

"Похоже, что меры, которые мы приняли для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то", — написал Маск.

видео дня

В ответ на его сообщение министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что первые меры действительно приносят практические результаты.

"Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий борец за свободу и настоящий друг украинского народа", — написал он Маску.

Сообщение Маска стало реакцией на обращение Федорова , который накануне поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за оперативную реакцию на информацию о применении россиянами дронов с доступом к системе Starlink.

Илон Маск
Илон Маск / Главред - инфографика

Он отмечал, что Министерство обороны Украины совместно с SpaceX уже работает над окончательным решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. После фиксации появления таких дронов над украинскими городами команда Минобороны быстро вышла на связь с компанией и предложила конкретные механизмы противодействия.

"Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства. Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - писал Федоров.

Что теперь будет с российскими Шахедами на Starlink - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, многие украинские пользователи спутниковой связи Starlink уже фиксируют первые ограничительные меры, введенные SpaceX по запросу Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы Минобороны по технологическим вопросам, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш").

"Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника. Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными (или, скажу по-другому, экстренными) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", — указал он.

Он также отметил, что пришло время системно собрать по всей стране данные об использовании сервисов SpaceX в украинской армии. По его словам, подобные попытки уже предпринимались, однако многие военные, которые пользуются волонтерскими или собственными терминалами Starlink, опасались передавать информацию командованию из-за риска потерять оборудование или не получить замену.

По словам Бескрестнова, будет найден механизм сбора таких данных, который позволит обеспечить доверие военных и получить полную и достоверную информацию об использовании Starlink в ВСУ.

"Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны. Я еще раз приношу извинения тем, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - резюмирует он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Война России против Украины - как Россия модернизирует Шахеды

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестов.

В то же время в РФ продолжают модернизировать "Шахеды", в частности устанавливая на них переносные зенитно-ракетные комплексы, что позволяет увеличить массу боевой части дрона до 90 килограммов. В ответ украинские специалисты работают над собственными техническими решениями для противодействия таким угрозам, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как уточняет эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, ударные беспилотники РФ уже начали оснащать ПЗРК. Издание Defense Express проанализировало, каким образом оккупанты планируют применять такую схему и какую опасность может представлять этот эксперимент для украинских сил.

Другие новости:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Илон Маск Starlink атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:20Война
Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:18Синоптик
Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

12:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Последние новости

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

Реклама
11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Реклама
09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

Реклама
21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять