Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

Глава SpaceX Илон Маск заявил об эффективности мер по блокированию несанкционированного использования Starlink Россией, что подтвердили и в Украине.

Маск сообщил о первых шагах в противодействии Шахедам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Компания Илона Маска приняла меры для противодействия российским Шахедам с системами Starlink

Федоров сообщил о первых практических результатах

1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект. Об этом он написал в соцсети X.

"Похоже, что меры, которые мы приняли для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то", — написал Маск.

В ответ на его сообщение министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что первые меры действительно приносят практические результаты.

"Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий борец за свободу и настоящий друг украинского народа", — написал он Маску.

Сообщение Маска стало реакцией на обращение Федорова , который накануне поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и Илона Маска за оперативную реакцию на информацию о применении россиянами дронов с доступом к системе Starlink.

Илон Маск / Главред - инфографика

Он отмечал, что Министерство обороны Украины совместно с SpaceX уже работает над окончательным решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. После фиксации появления таких дронов над украинскими городами команда Минобороны быстро вышла на связь с компанией и предложила конкретные механизмы противодействия.

"Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства. Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - писал Федоров.

Что теперь будет с российскими Шахедами на Starlink - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, многие украинские пользователи спутниковой связи Starlink уже фиксируют первые ограничительные меры, введенные SpaceX по запросу Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы Минобороны по технологическим вопросам, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш").

"Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника. Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными (или, скажу по-другому, экстренными) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", — указал он.

Он также отметил, что пришло время системно собрать по всей стране данные об использовании сервисов SpaceX в украинской армии. По его словам, подобные попытки уже предпринимались, однако многие военные, которые пользуются волонтерскими или собственными терминалами Starlink, опасались передавать информацию командованию из-за риска потерять оборудование или не получить замену.

По словам Бескрестнова, будет найден механизм сбора таких данных, который позволит обеспечить доверие военных и получить полную и достоверную информацию об использовании Starlink в ВСУ.

"Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны. Я еще раз приношу извинения тем, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - резюмирует он.

Шахед / Инфографика: Главред

Война России против Украины - как Россия модернизирует Шахеды

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестов.

В то же время в РФ продолжают модернизировать "Шахеды", в частности устанавливая на них переносные зенитно-ракетные комплексы, что позволяет увеличить массу боевой части дрона до 90 килограммов. В ответ украинские специалисты работают над собственными техническими решениями для противодействия таким угрозам, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как уточняет эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, ударные беспилотники РФ уже начали оснащать ПЗРК. Издание Defense Express проанализировало, каким образом оккупанты планируют применять такую схему и какую опасность может представлять этот эксперимент для украинских сил.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

