Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленно

https://glavred.info/life/klopy-pryachutsya-pryamo-pod-nosom-kakie-skrytye-mesta-nuzhno-proverit-v-dome-10749977.html Ссылка скопирована

Клопы могут доставить много проблем

Вы узнаете:

Постельные клопы — это крошечные насекомые-паразиты, которые питаются кровью человека и почти незаметны на первый взгляд.

Их размеры невелики — всего несколько миллиметров, а после питания они становятся темнее, пишет Рlaneta.

видео дня

Хотя они не распространяют инфекции, их укусы вызывают сильный зуд и могут провоцировать аллергию. Главная проблема в том, что эти насекомые стремительно размножаются: за короткое время их численность может вырасти до огромных масштабов, поэтому важно обнаружить их как можно раньше.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Обычно клопы селятся там, где человек спит или отдыхает, поскольку им нужен постоянный доступ к источнику пищи. Они прячутся в труднодоступных местах — внутри матрасов, в швах ткани, в каркасе кровати и других укромных зонах. Их можно распознать по мелким светлым яйцам и тёмным следам, похожим на точки или пятна.

Если заражение усиливается, насекомые начинают расселяться по дому: перебираются в мягкую мебель, скрываются в складках обивки, под плинтусами, за обоями и даже внутри розеток. Эти места часто остаются без внимания, поэтому колонии могут долго оставаться незамеченными.

Важно понимать, что появление клопов не связано с чистотой жилья. Их нередко приносят с собой после поездок, вместе с вещами или подержанной мебелью, а также они могут проникать из соседних квартир.

Чтобы проверить дом, в первую очередь осматривают кровать и всё вокруг неё, затем мягкую мебель, а после — щели, стены и скрытые участки. Особое внимание стоит уделять характерным признакам — белым крупинкам яиц и тёмным точкам. Лучше использовать фонарик и тщательно просматривать даже самые незаметные уголки.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как избавиться от клопов:

В сюжете мастер объясняет, как грамотно подготовить помещение к обработке от клопов, чтобы полностью избавиться от этих насекомых и предотвратить их повторное появление.

Об источнике: Planeta.pl Planeta.pl — польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях. Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред