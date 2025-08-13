Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомых

Алексей Тесля
13 августа 2025, 19:31
13
Хотя это может показаться неожиданным, сливное отверстие — идеальное место для мух.
Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомых
Как избавиться от мух / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сливное отверстие — идеальное место для мух
  • Мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи
  • Можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку

Летом мухи могут стать настоящей проблемой, но мне удалось найти простой и действенный способ избавиться от них в доме. Особенно по вечерам беспокоят мелкие насекомые, которых, как выяснилось, привлекала кухонная раковина.

Хотя это может показаться неожиданным, сливное отверстие — идеальное место для мух: тепло, влажно и есть остатки пищи, которыми они питаются. Проникнув в слив, мухи легко прячутся и начинают размножаться, превращаясь в целое нашествие, пишет Express.

видео дня

Отмечается, что можно просто вскипятить воду в чайнике и вылить её в слив перед сном. Это помогало уничтожить как взрослых мух, так и их личинки, а также удаляло остатки пищи внутри труб.

Так как мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи, важно поддерживать слив в чистоте, чтобы не привлекать их в дом.

Можно не пользоваться химическими аэрозолями из-за их возможного вреда для здоровья, поэтому лучше искать натуральные альтернативы. Иногда стоит добавить в слив немного кристаллов соды — они обладают сильным щелочным действием и отлично растворяют жирные отложения.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Кроме того, можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку с яблочным уксусом — она помогает поймать тех мух, что ещё летают по кухне.

Соблюдая такую простую ежедневную процедуру — выливая горячую воду в слив и используя уксусную ловушку — можно всё лето держать кухню свободной от мух и не тратиться на химию.

Как быстро и надолго избавиться от насекомых

Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.

Для предотвращения размножения мелких насекомых в цветочных горшках, важно придерживаться следующих правил:

  • Не переувлажняйте почву — давайте ей полностью высохнуть между поливами.
  • Следите за тем, чтобы в поддоне не оставалась стоячая вода.
  • В качестве дополнительной меры можно установить возле растений жёлтые липкие ловушки — они хорошо справляются с поимкой взрослых особей и помогают остановить распространение вредителей.

Смотрите видео - спасение от комаров:

Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.

Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:36Синоптик
"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

19:35Война
Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:37Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Последние новости

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:35

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

19:31

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомыхВидео

19:10

Красные линии и страхи Украинымнение

19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-ЙоркаВидео

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

Реклама
18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

Реклама
15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

Реклама
13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять