Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомых

Вы узнаете:
- Сливное отверстие — идеальное место для мух
- Мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи
- Можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку
Летом мухи могут стать настоящей проблемой, но мне удалось найти простой и действенный способ избавиться от них в доме. Особенно по вечерам беспокоят мелкие насекомые, которых, как выяснилось, привлекала кухонная раковина.
Хотя это может показаться неожиданным, сливное отверстие — идеальное место для мух: тепло, влажно и есть остатки пищи, которыми они питаются. Проникнув в слив, мухи легко прячутся и начинают размножаться, превращаясь в целое нашествие, пишет Express.
Отмечается, что можно просто вскипятить воду в чайнике и вылить её в слив перед сном. Это помогало уничтожить как взрослых мух, так и их личинки, а также удаляло остатки пищи внутри труб.
Так как мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи, важно поддерживать слив в чистоте, чтобы не привлекать их в дом.
Можно не пользоваться химическими аэрозолями из-за их возможного вреда для здоровья, поэтому лучше искать натуральные альтернативы. Иногда стоит добавить в слив немного кристаллов соды — они обладают сильным щелочным действием и отлично растворяют жирные отложения.
Кроме того, можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку с яблочным уксусом — она помогает поймать тех мух, что ещё летают по кухне.
Соблюдая такую простую ежедневную процедуру — выливая горячую воду в слив и используя уксусную ловушку — можно всё лето держать кухню свободной от мух и не тратиться на химию.
Как быстро и надолго избавиться от насекомых
Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.
Для предотвращения размножения мелких насекомых в цветочных горшках, важно придерживаться следующих правил:
- Не переувлажняйте почву — давайте ей полностью высохнуть между поливами.
- Следите за тем, чтобы в поддоне не оставалась стоячая вода.
- В качестве дополнительной меры можно установить возле растений жёлтые липкие ловушки — они хорошо справляются с поимкой взрослых особей и помогают остановить распространение вредителей.
Смотрите видео - спасение от комаров:
Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.
Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
Больше новостей:
- Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада
- О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых
- Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работает
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред