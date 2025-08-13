Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомых

Хотя это может показаться неожиданным, сливное отверстие — идеальное место для мух.

https://glavred.info/lifehack/muhi-ischeznut-raz-i-navsegda-mgnovennyy-i-prostoy-sposob-otpugnut-nasekomyh-10689557.html Ссылка скопирована

Как избавиться от мух / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Сливное отверстие — идеальное место для мух

Мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи

Можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку

Летом мухи могут стать настоящей проблемой, но мне удалось найти простой и действенный способ избавиться от них в доме. Особенно по вечерам беспокоят мелкие насекомые, которых, как выяснилось, привлекала кухонная раковина.

Хотя это может показаться неожиданным, сливное отверстие — идеальное место для мух: тепло, влажно и есть остатки пищи, которыми они питаются. Проникнув в слив, мухи легко прячутся и начинают размножаться, превращаясь в целое нашествие, пишет Express.

видео дня

Отмечается, что можно просто вскипятить воду в чайнике и вылить её в слив перед сном. Это помогало уничтожить как взрослых мух, так и их личинки, а также удаляло остатки пищи внутри труб.

Так как мухи обладают тонким обонянием и реагируют на запахи, важно поддерживать слив в чистоте, чтобы не привлекать их в дом.

Можно не пользоваться химическими аэрозолями из-за их возможного вреда для здоровья, поэтому лучше искать натуральные альтернативы. Иногда стоит добавить в слив немного кристаллов соды — они обладают сильным щелочным действием и отлично растворяют жирные отложения.

Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Кроме того, можно ставить возле окна и фруктовой вазы простую ловушку с яблочным уксусом — она помогает поймать тех мух, что ещё летают по кухне.

Соблюдая такую простую ежедневную процедуру — выливая горячую воду в слив и используя уксусную ловушку — можно всё лето держать кухню свободной от мух и не тратиться на химию.

Как быстро и надолго избавиться от насекомых

Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.

Для предотвращения размножения мелких насекомых в цветочных горшках, важно придерживаться следующих правил:

Не переувлажняйте почву — давайте ей полностью высохнуть между поливами.

Следите за тем, чтобы в поддоне не оставалась стоячая вода.

В качестве дополнительной меры можно установить возле растений жёлтые липкие ловушки — они хорошо справляются с поимкой взрослых особей и помогают остановить распространение вредителей.

Смотрите видео - спасение от комаров:

Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.

Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред