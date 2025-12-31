Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

Главные тезисы:
- В январе 2026 года курс доллара будет оставаться стабильным под контролем НБУ
- Режим "управляемой гибкости" и выравнивание спроса и предложения обеспечат отсутствие резких колебаний
- Прогнозируемый коридор курса - 42,2-42,8 грн
В январе 2026 года доллар в Украине будет вести себя предсказуемо: резких колебаний не ожидается, а Национальный банк продолжит удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем. В начале месяца возможно незначительное подорожание американской валюты, однако общая динамика будет оставаться стабильной.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Рынок входит в период выравнивания спроса и предложения
По словам эксперта, ключевые факторы, которые будут влиять на курс, уже понятны, а режим "управляемой гибкости" продолжит работать. Именно он обеспечивает контролируемые пределы колебаний и прогнозируемые реакции регулятора.
Лесовой отметил, что январь станет лишь стартом периода, когда валютный рынок постепенно будет выходить на баланс. Самая активная фаза традиционно приходится на конец месяца - начало февраля. В то же время уже в первой половине января ожидается уменьшение курсового давления.
На курс, как и раньше, будут влиять три ключевых фактора:
- интенсивность боевых действий,
- последствия атак РФ на инфраструктуру,
- ритмичность международной финансовой помощи в 2026 году.
Прогнозируемый коридор - 42,2-42,8 грн за доллар
Эксперт назвал этот диапазон оптимальным и таким, что не создает дополнительных рисков для экономики.
Новый курс валют - прогноз экспертов
Аналитики инвестиционной компании ICU отмечают, что недавнее укрепление гривны было ожидаемым и стало следствием продуманной политики Национального банка, который активно использовал валютные интервенции для выравнивания рынка.
По их мнению, в дальнейшем регулятор может ослабить контроль над курсом, допустив более заметные колебания и постепенно переходя к мягкой, управляемой девальвации гривны.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
