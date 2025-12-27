Укр
"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

Сергей Кущ
27 декабря 2025, 01:12
Эксперт уверяет, что если есть возможность экономить больше, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю.
Экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026
Экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Что нужно знать при решении в какой валюте хранить деньги
  • Вкладывать деньги в криптовалюту не стоит

Если говорить о том, как лучше хранить сбережения украинцам в 2026, следует учитывать несколько моментов.

Советами в интервью Главреду поделился глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

видео дня

"Во-первых, есть ли вообще у человека возможность делать сбережения. Во-вторых, если такая возможность есть, то в каких объемах человек может экономить средства. В-третьих, чего именно человек хочет от сбережения – просто сохранить деньги и максимально их защитить или заработать на них", - отметил эксперт.

По его словам, в зависимости от этого следует выбирать стратегию и тактику поведения с финансовыми ресурсами.

"Если есть возможность делать сбережения, и они не слишком большие, то рекомендую их хранить не "под подушкой", а в коммерческих банках, которые входят в десятку крупнейших банков Украины, и делить сумму на три равные "корзины": гривня, доллар и евро, или другие "твердые валюты". В гривнях вы получите самый высокий процент, а, держа средства в долларе, евро или другой "твердой валюте", вы защищаете себя от девальвации и инфляции. Таким образом можно максимально защититься и получить более-менее приличный доход", - пояснил Новак.

Эксперт уверяет, что если есть возможность экономить больше, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю, поскольку на них сегодня в Украине минимальные цены, ниже они уже не будут (они уже и так на уровне себестоимости или ниже).

"Поэтому если есть возможность покупать недвижимость (жилую, промышленную, складскую и т.д.), это стоит делать. Если ресурсов меньше, то стоит покупать земельные участки. После завершения войны эти активы будут расти в цене, поэтому вы не только не прогадаете, но и хорошо выиграете.

По его словам, сохраняется риск разрушения недвижимости во время войны, но, во-первых, здесь работает государственная программа компенсации убытков, а, во-вторых, "кто не рискует, тот не пьет шампанское".

"А вот вкладывать деньги в криптовалюту я бы точно не советовал сейчас. Ведь сейчас мы наблюдаем чрезвычайную изменчивость и непрогнозируемость этого рынка. Поэтому не стоит играть с криптовалютами, особенно если вы не разбираетесь в этом", - подытожил эксперт.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Напомним, Главред писал, что даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины до конца текущей недели, то есть 28 декабря, ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания.

Накануне сообщалось, что до конца недели ежедневныекурсовые колебания составят на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

