Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покой

Дон Хенли объяснил решение поставить в истории Eagles точку.

Eagles группа - Дон Хенли объявил о завершении карьеры группы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/EaglesBand

Кратко:

В 2026 году группа Eagles прекратит свое существование

Дон Хенли рассказал, как их команда пришла к этому решению

Американская группа Eagles на сцене с 1971 года (с перерывами). Более сорока лет музыканты, среди которых основатель коллектива Дон Хенли, посвятили концертам, студиям, площадкам и фанатам. Теперь Хенли и команда готовы повесить микрофоны на гвоздь.

Об этом фронтмен Eagles сообщил в недавнем интервью для CBS Sunday Morning. Хенли отметил, что 2026-ой год станет финальным для легендарных "орлов", и, когда завершится прощальный тур "The Long Goodbye", закончится их история.

"Мне кажется, мы действительно подходим к финалу — и меня это устраивает", - поделился музыкант. Решение о закрытии музыкального проекта, который многие год был одним из самых популярных в США, далось артистам на удивление просто: каждому из них хотелось бы прожить ту жизнь, которую они чаще видели через окна концертных автобусов. Дон Хенли, к примеру, планирует посвятить свое время семье, путешествиям и садоводству.

Eagles группа - Дон Хенли объявил о завершении карьеры группы / Скриншот YouTube

Смотрите видеоклип на песню Eagles - Hotel California:

О группе: Eagles Eagles - американская рок-группа, исполняющая мелодичный гитарный кантри-рок и софт-рок. За годы своего существования пять раз возглавляла американские поп-чарты синглов (Billboard Hot 100) и четырежды — хит-парад альбомов (Billboard Top 200). В 2019 году группа вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

