Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Мир возможен только при условии "гарантий безопасности для России", заявили в МИД страны-агрессора.

Александр Грушко назвал обязательные условия мира с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

В РФ назвали условие для заключения мирного соглашения

Москва озвучила свои требования по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

По словам российского дипломата, без этого условия мирное урегулирование "невозможно", пишет Reuters.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, безусловно, являются интересы безопасности России", — сказал Грушко изданию российскому пропагандистскому изданию Известия.

"Если внимательно присмотреться к заявлениям лидеров Европейского союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно", - добавил он.

Чего хочет Кремль

Грушко также перечислил элементы того, что может содержаться в таких гарантиях.В их число вошли требования, давно выдвигаемые Москвой, в том числе запрет на членство Украины в НАТО, отказ от любого размещения в Украине войск стран Альянса в рамках урегулирования конфликта и прекращение того, что он назвал использованием украинской территории для создания "угроз" России.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, российская и украинская делегации провели два раунда переговоров с представителями США в Объединенных Арабских Эмиратах. Мирное соглашение пока не достигнуто, но на последней встрече на прошлой неделе стороны договорились о первом за пять месяцев обмене военнопленными.

Гарантии безопасности для Украины стали одним из ключевых вопросов обсуждений, наряду со степенью контроля России над украинской территорией и планом послевоенного восстановления Киева.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины готовы.

Во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что достичь прорыва в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерарстут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик интервью Главреду.

Другие новости по теме:

