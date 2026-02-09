Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Европейский Союз рассматривает несколько сценариев ускоренной интеграции Украины, указывает Bloomberg.

Вступление Украины в ЕС - какой уникальный формат готовят для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

ЕС рассматривает варианты вступления Украины в ЕС

Интеграция должна произойти в рамках мирного соглашения

Европейский Союз разрабатывает несколько вариантов включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Среди опций – предоставление Киеву предварительной защиты, сопровождающей вступление в ЕС, а также мгновенный доступ к определенным правам членства, отметили источники на условиях анонимности.

Кроме того, ЕС планирует предоставить Украине четкий план действий с конкретными шагами для продвижения официальной процедуры вступления.

"Другие рассматриваемые варианты предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в процессе", - пояснили они.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что вопрос будущего членства Киева в ЕС обсуждается в контексте мирного соглашения.

Также ЕС активно развивает тесные связи со странами-кандидатами перед их вступлением. Для Украины такие возможности уже реализуются через Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Когда Украина может стать членом ЕС - позиция правительства

Как писал Главред, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка сообщил, что ориентировочной датой вступления Украины в Европейский Союз определен 2030 год.

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами работает в соответствии со стандартным графиком, который предусматривает завершение переговорного процесса до конца 2027 года, после чего должна начаться процедура подписания и ратификации договора о вступлении.

"Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий вступления в ЕС, также рассматривать международный договор о вступлении в блок. Соответственно, далее он должен быть ратифицирован, и по календарю вступление в ЕС - в 2030 году", - сказал Качка.

Вступление стран в ЕС по годам / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие годы является нереалистичным. Он подчеркнул, что возможность присоединения с 1 января 2027 года не рассматривается и является невозможной.

В то же время Европейская комиссия разрабатывает двухэтапный подход к расширению ЕС, который может позволить Украине быстрее получить членство, но будет предусматривать определенные ограничения на начальном этапе. По информации Financial Times, эта инициатива уже вызывает дискуссии и сопротивление среди отдельных государств-членов Евросоюза.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, со своей стороны, отметил, что в будущем Украина все же станет полноправным членом Европейского Союза.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

