Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

О чем идет речь в материале:
- ЕС рассматривает варианты вступления Украины в ЕС
- Интеграция должна произойти в рамках мирного соглашения
Европейский Союз разрабатывает несколько вариантов включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.
Среди опций – предоставление Киеву предварительной защиты, сопровождающей вступление в ЕС, а также мгновенный доступ к определенным правам членства, отметили источники на условиях анонимности.
Кроме того, ЕС планирует предоставить Украине четкий план действий с конкретными шагами для продвижения официальной процедуры вступления.
"Другие рассматриваемые варианты предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в процессе", - пояснили они.
Представитель Европейской комиссии подтвердил, что вопрос будущего членства Киева в ЕС обсуждается в контексте мирного соглашения.
Также ЕС активно развивает тесные связи со странами-кандидатами перед их вступлением. Для Украины такие возможности уже реализуются через Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
Когда Украина может стать членом ЕС - позиция правительства
Как писал Главред, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка сообщил, что ориентировочной датой вступления Украины в Европейский Союз определен 2030 год.
По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами работает в соответствии со стандартным графиком, который предусматривает завершение переговорного процесса до конца 2027 года, после чего должна начаться процедура подписания и ратификации договора о вступлении.
"Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий вступления в ЕС, также рассматривать международный договор о вступлении в блок. Соответственно, далее он должен быть ратифицирован, и по календарю вступление в ЕС - в 2030 году", - сказал Качка.
Вступление Украины в ЕС - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие годы является нереалистичным. Он подчеркнул, что возможность присоединения с 1 января 2027 года не рассматривается и является невозможной.
В то же время Европейская комиссия разрабатывает двухэтапный подход к расширению ЕС, который может позволить Украине быстрее получить членство, но будет предусматривать определенные ограничения на начальном этапе. По информации Financial Times, эта инициатива уже вызывает дискуссии и сопротивление среди отдельных государств-членов Евросоюза.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, со своей стороны, отметил, что в будущем Украина все же станет полноправным членом Европейского Союза.
Другие новости:
- Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля
- Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания
- "Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред