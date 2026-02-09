Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

Во многих областях будет гололедица и туман.

Погода в Украине 10 февраля будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшая ночь в Украине будет холодной. 10 февраля температура воздуха опустится до -22 градусов. Днем температура воздуха в большинстве областей будет держаться на уровне -4...-11 градусов. На юге и западе будет -2...-4 градуса, а в Закарпатье - 2 градуса тепла.

В этот день ожидаются сильные порывы ветра. В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 10 февраля

В Украине 10 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь в Карпатах и на Закарпатье. В то же время в центральных, Киевской и Черниговской областях будет туман и гололедица. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°, в северных областях местами 22-24° мороза, днем 7-12° мороза; на западе и юге страны ночью 12-17° мороза, днем 1-6° мороза (в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму ночью 5-10° мороза, днем около 0°)", - говорится в сообщении.

В Украине будет -8

По данным meteoprog, 10 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -8...-2 градусов.

Погода 10 февраля в Киеве

В Киеве 10 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица и туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, местами до 23° мороза, днем 7-12° мороза; в Киеве ночью 17-19°, днем 8-10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

