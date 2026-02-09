'Не вернулись лучшие': в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

О чем идет речь в материале:
- Экипаж вертолета Ми-24 не вернулся с боевого задания
- Место и время трагедии не уточняются
Во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24. Об этом сообщила 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" в Facebook.
"С болью сообщаем о невосполнимая утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", — указали в бригаде.видео дня
11-я отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила, что гибель экипажа Ми-24 стала тяжелой и болезненной потерей. В подразделении отметили, что для них воины навсегда останутся в небе.
Бригада выразила искренние соболезнования родным и близким погибших защитников, подчеркнув, что они преданно любили небо и Украину.
Потери украинской авиации в войне - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского истребителя Су-27.
Также 11 сентября во время выполнения боевого вылета погиб летчик Воздушных сил. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации.
Кроме того, 22 июля в Волынской области во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage-2000. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что спасти самолет в той ситуации было невозможно.
Другие новости:
- Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт в Запорожье
- Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля
- Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания
Что известно о Ми-24?
Ми-24 (по классификации НАТО — Hind, рус. Миль Ми-24, в народе — "Крокодил") — советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред