'Не вернулись лучшие': в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

О гибели экипажа вертолета Ми-24 сообщила 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон".

https://glavred.info/war/ne-vernulis-luchshie-v-boyu-pogib-ekipazh-vertoleta-mi-24-10739363.html Ссылка скопирована

Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 / Коллаж: Главред, фото: 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон", УНИАН

О чем идет речь в материале:

Экипаж вертолета Ми-24 не вернулся с боевого задания

Место и время трагедии не уточняются

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24. Об этом сообщила 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" в Facebook.

"С болью сообщаем о невосполнимая утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", — указали в бригаде. видео дня

11-я отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила, что гибель экипажа Ми-24 стала тяжелой и болезненной потерей. В подразделении отметили, что для них воины навсегда останутся в небе.

Бригада выразила искренние соболезнования родным и близким погибших защитников, подчеркнув, что они преданно любили небо и Украину.

/ Скриншот

Потери украинской авиации в войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского истребителя Су-27.

Также 11 сентября во время выполнения боевого вылета погиб летчик Воздушных сил. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации.

Кроме того, 22 июля в Волынской области во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage-2000. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что спасти самолет в той ситуации было невозможно.

Другие новости:

Что известно о Ми-24? Ми-24 (по классификации НАТО — Hind, рус. Миль Ми-24, в народе — "Крокодил") — советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред