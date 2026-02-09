Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

По итогам апелляции, приговор народному депутату изменили с семи лет тюрьмы на четыре. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Нардепа Анатолия Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества/ Коллаж: Главред, фото: Анатолий Гунько, facebook.com.sluganarodu.official

Главное:

Нардепа Анатолия Гунько осудили за взяточничество

По итогам апелляции приговор нардепу изменили с семи лет тюрьмы на четыре

Во время заседания депутата взяли под стражу в зале суда

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины признала народного депутата Анатолия Гунько виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов США.

В понедельник, 9 февраля, в АП ВАКС сообщили, что депутат получил 4 года тюремного заключения.

Отмечается, что суд первой инстанции в марте 2025 года назначил Гунько наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности. Теперь решение вынесла апелляция ВАКС, которая несколько пересмотрела приговор.

"Действия обвиняемого переквалифицированы на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначено ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. В остальной части приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.

Народного депутата взяли под стражу прямо в зале суда для отбывания наказания.

Кроме того, суд лишил Гунько права быть избранным в органы власти и занимать должности в государственных учреждениях на срок 3 года, а также принял решение о конфискации его имущества.

Напомним, следствие установило, что в августе 2023 года Гунько задержали при получении взятки от столичного предпринимателя. За эти деньги нардеп обещал передать в пользование бизнесмену земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.

Как сообщал Главред, 16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в виде залога в более чем 33 млн гривен. Нардеп подозревается в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.

Напомним, ВАКС заочно приговорил нардепа Андрея Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в криптовалюте. Он перевел 10 тысяч долларов в биткоинах главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему, пытаясь получить средства для восстановления Харьковского государственного биотехнологического университета.

Также 14 ноября 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По данным ГБР и СБУ, он действовал в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины, распространяя пропагандистские нарративы и дискредитируя власть.

Кто такой Анатолий Гунько Анатолий Гунько — народный депутат от партии "Слуга народа". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край", но не прошел. В 2016 году его связывали с одной из земельных афер в Броварах. В 2019 году он баллотировался по 209 округу от партии "Батькивщина", заняв третье место с 25% голосов. По данным "Суспільного", Печерский райсуд Киева ранее признал Гунько виновным в написании депутатского обращения в собственных интересах, что нарушало закон.

