В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

В Харькове объявлен I уровень опасности / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

В Харькове и области объявлен I уровень опасности

В Харьковской области на дорогах возможен гололед

В начале недели, 9 февраля, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 9 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики. видео дня

Они призвали водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и объявили I уровень опасности, желтый.

9 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области днем существенных осадков не прогнозируется. Местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха снизится: днем будет от 8 до 13° мороза.

В Харькове погодные условия будут аналогичными: днем без существенных осадков, гололед и скользкие дороги. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем -9°...-11°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью шел сильный снег, который к утру ослаб и к полудню должен закончиться", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 4, 6 м/с.

Температура воздуха днем будет -11° ... 10°. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -15° ... 13°.

Фото: sinoptik.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.

