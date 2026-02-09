Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

Виталий Кирсанов
9 февраля 2026, 10:50
144
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.
В Харькове объявлен I уровень опасности
В Харькове объявлен I уровень опасности / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

  • В Харькове и области объявлен I уровень опасности
  • В Харьковской области на дорогах возможен гололед

В начале недели, 9 февраля, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 9 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

видео дня

Они призвали водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и объявили I уровень опасности, желтый.

9 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области днем существенных осадков не прогнозируется. Местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха снизится: днем будет от 8 до 13° мороза.

В Харькове погодные условия будут аналогичными: днем без существенных осадков, гололед и скользкие дороги. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем -9°...-11°.

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью шел сильный снег, который к утру ослаб и к полудню должен закончиться", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 4, 6 м/с.

Температура воздуха днем будет -11° ... 10°. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -15° ... 13°.

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода
Фото: sinoptik.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода Погода в Украине новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня Погода Харькова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

11:43Война
РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

11:22Война
В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Последние новости

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:24

Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

12:19

Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

12:06

Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
12:03

Ирина Билык публично высказала жалобу — премьер-министр ответила лично

11:57

Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для садаВидео

11:43

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флагВидео

11:23

Китайский гороскоп на завтра 10 февраля: Кроликам - унижение, Петухам - неприятности

Реклама
11:22

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

10:50

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

10:48

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:46

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

10:40

"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

10:34

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:25

Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

10:16

РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

09:54

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

09:52

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенкомФото

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадалиФото

Реклама
09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Реклама
22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять