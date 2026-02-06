Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

В субботу синоптики предупреждают о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

​Какой будет погода в Одессе на выходных - прогноз / Фото: УНИАН

В Одессе на выходных ожидается пасмурная, но сухая погода

Осадков 7–8 февраля не прогнозируется

Температура воздуха: от +1° до +2 °

Погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадки. Кроме того, на смену морозам идет потепление.

Погода на завтра - Одесса

В субботу, 7 февраля, температура воздуха в Одессе составит около +2°, ощущаться будет как +1°.

Утром ожидается более холодная погода, однако в течение дня станет немного теплее. Небо будет преимущественно облачным, осадков не прогнозируется.

Погода в Одессе 7 февраля / sinoptik.ua

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.

Ночью и утром 7 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м.

Одесситов предупредили об опасной погоде 7 февраля / facebook.com/gmccham

Погода в Одессе 8 февраля

В воскресенье столбики термометров покажут +1°, ощущаемая температура — -1°. В течение суток сохранится пасмурная и прохладная погода без дождя и снега. Днем ожидается незначительное потепление.

Синоптики советуют одесситам тепло одеваться, однако зонты на выходные можно оставить дома.

Погода в Одессе 8 февраля / sinoptik.ua

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Когда в Украину вернутся морозы

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

