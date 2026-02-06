Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

Анна Ярославская
6 февраля 2026, 12:46
37
В субботу синоптики предупреждают о метеорологических явлениях первого уровня опасности.
Одесса, море
​Какой будет погода в Одессе на выходных - прогноз / Фото: УНИАН

Кратко:

  • В Одессе на выходных ожидается пасмурная, но сухая погода
  • Осадков 7–8 февраля не прогнозируется
  • Температура воздуха: от +1° до +2°

Погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадки. Кроме того, на смену морозам идет потепление.

Если вам интересно, когда в Украине снова похолодает, читайте материал: Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину.

видео дня

Погода на завтра - Одесса

В субботу, 7 февраля, температура воздуха в Одессе составит около +2°, ощущаться будет как +1°.

Утром ожидается более холодная погода, однако в течение дня станет немного теплее. Небо будет преимущественно облачным, осадков не прогнозируется.

Погода в Одессе 7 февраля
Погода в Одессе 7 февраля / sinoptik.ua

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.

Ночью и утром 7 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м.

Одесситов предупредили об опасной погоде 7 февраля
Одесситов предупредили об опасной погоде 7 февраля / facebook.com/gmccham

Погода в Одессе 8 февраля

В воскресенье столбики термометров покажут +1°, ощущаемая температура — -1°. В течение суток сохранится пасмурная и прохладная погода без дождя и снега. Днем ожидается незначительное потепление.

Синоптики советуют одесситам тепло одеваться, однако зонты на выходные можно оставить дома.

Погода в Одессе 8 февраля
Погода в Одессе 8 февраля / sinoptik.ua

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Когда в Украину вернутся морозы

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода синоптик прогноз погоды новости Одессы Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:49Энергетика
Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:38Синоптик
"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

13:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Последние новости

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Реклама
12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

Реклама
11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

08:44

Почему впереди нас ждет еще много раундов переговоровмнение

08:01

Утром в Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

08:00

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

06:48

Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

06:10

"Нулевая" квота на лом: почему ее отмена будет означать возвращение коррупциимнение

05:50

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

04:31

Мощная харизма: какие знаки зодиака способны управлять толпой

04:02

Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда

Реклама
04:00

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - сюрприз, Овнам - капость

03:12

График отключения света на 6 февраля: как будут отключать электроэнергию в Сумах

02:54

Жена боролась с раком, когда он был в плену: воин вернулся из трехлетней неволи

02:34

Почему кошки боятся воды – настоящая причина удивит многихВидео

02:16

У ваших отношений нет будущего: три неочевидных признака, что пора расстаться

01:15

Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

00:22

Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дроновВидео

05 февраля, четверг
23:44

На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

23:26

В некоторых районах Киева света станет больше: энергетики меняют графики

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять