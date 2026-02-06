Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

Вкус печенья "вушка" известен нам еще с детства. Если хотите удивить своих родных ароматной выпечкой, тогда Главред рекомендует попробовать приготовить популярное печенье дома.
Простым рецептом печенья "вушка" поделилась кулинарный блогер Юлия в TikTok.
Вам понадобится:
- тесто слоеное - 275 г;
- сахар - 150 г;
- корица - 2 ст. л;
- сливочное масло 1 ст. л.
Процесс приготовления
Сначала размораживаем слоеное тесто и смазываем предварительно растопленным маслом.
После этого посыпаем тесто корицей или маком. Складываем к центру, как показано на видео, и нарезаем на кусочки шириной 0,5 см.
Перекладываем в форму для выпечки и отправляем выпекаться в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Как приготовить популярное печенье "Ушки" — смотрите видео:
@yuliia.senych
О персоне: yulia_smachno_tyt
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 179 тысяч.
