Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

Популярное печенье готовится легче, чем кажется.

Рецепт популярного печенья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкус печенья "вушка" известен нам еще с детства. Если хотите удивить своих родных ароматной выпечкой, тогда Главред рекомендует попробовать приготовить популярное печенье дома.

Простым рецептом печенья "вушка" поделилась кулинарный блогер Юлия в TikTok.

Вам понадобится:

тесто слоеное - 275 г;

сахар - 150 г;

корица - 2 ст. л;

сливочное масло 1 ст. л.

Процесс приготовления

Сначала размораживаем слоеное тесто и смазываем предварительно растопленным маслом.

После этого посыпаем тесто корицей или маком. Складываем к центру, как показано на видео, и нарезаем на кусочки шириной 0,5 см.

Перекладываем в форму для выпечки и отправляем выпекаться в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

Как приготовить популярное печенье "Ушки" — смотрите видео:

@yuliia.senych Печенье "Ушки" с сахаром из нашего детства ? Кстати ? если вы хотите научиться готовить здоровые десерты без вреда для фигуры, у меня для вас есть классная новость. Я создала сборник из более чем 100 полезных рецептов на каждый день — там и завтраки, и основные блюда, и, конечно же, десерты без сахара и лишних калорий ? Если давно хотели есть вкусно и при этом не волноваться за фигуру — вам точно понравится. Ссылку на сборник я закрепила в шапке профиля ? Нам понадобятся: • тесто слоеное 1 уп. 275г • сахар ~150г • корица 2 ст.л. • сливочное масло 1 ст.л. Приготовление ⬇️ 1. Размороженное слоеное тесто смазываем растопленным маслом и посыпаем сахаром с корицей. Складываем к центру, как на видео, и нарезаем на кусочки шириной 0,5 см. 2. Перекладываем в форму для выпечки и отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита! ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

О персоне: yulia_smachno_tyt yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 179 тысяч.

