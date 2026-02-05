Укр
Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраля

Руслан Иваненко
5 февраля 2026, 21:18обновлено 5 февраля, 22:09
ДТЭК и ЦЭК обнародовали подробные графики отключений электроэнергии в сутки для каждой очереди.
Свет, отключение
В Украине вводят почасовые отключения света во всех регионах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • 6 февраля во всех регионах Украины будут отключать свет
  • В Днепропетровской области вводят почасовые отключения
  • Отключения коснутся всех категорий потребителей

В пятницу, 6 февраля, во всех регионах Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. В Днепропетровской области введут почасовые отключения света для всех категорий потребителей.

Как сообщили в ДТЭК, электроснабжение будут ограничивать от трех до четырех раз в сутки в соответствии с очередями, определенными графиками. Энергетики призывают жителей регулярно проверять обновления и заранее планировать дела с учетом возможных отключений.

видео дня

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00,
  • 14:30 – 23:30

1.2 Очередь:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 14:30,
  • 16:30 – 23:30

2.1 Очередь:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 13:00,
  • 16:30 – 24:00

2.2 Очередь:

  • 00:00 – 02:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 16:30 – 23:30

3.1 Очередь:

  • 00:00 – 06:00,
  • 07:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

3.2 Очередь:

  • 00:00 – 07:30,
  • 09:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

4.1 Очередь:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30,
  • 18:00 – 24:00

4.2 Очередь:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 18:00,
  • 20:00 – 24:00

5.1 Очередь:

  • 00:00 – 00:30,
  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 21:30 – 24:00

5.2 Очередь:

  • 00:30 – 09:30,
  • 13:00 – 21:30,
  • 23:30 – 24:00

6.1 Очередь:

  • 02:30 – 09:30,
  • 11:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

6.2 Очередь:

  • 02:30 – 11:00,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 февраля
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 февраля Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 февраля
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 февраля Фото: ДТЭК

Жители Днепра могут узнать точное время отключений по своему адресу через специальную онлайн-форму на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" отметили, что для абонентов ЦЭК отключения будут продолжаться в течение суток — с 00:00 до 24:00 — согласно установленным очередям. В то же время для жителей Павлограда, которые временно отключаются по отдельному графику, предусмотрены специальные очереди.

Очередь 1.1:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Очередь 1.2:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Очередь 2.1:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Очередь 2.2:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Очередь3.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Очередь 3.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Очередь 4.1:

  • 00:00 – 01:30,
  • 04:00 – 11:30,
  • 13:30 – 20:30,
  • 22:30 – 24:00

Очередь 4.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 22:30

Очередь 5.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

Очередь 5.2:

  • 01:30 – 09:00,
  • 11:30 – 18:30,
  • 20:30 – 24:00

Очередь 6.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

Очередь 6.2:

  • 00:00 – 06:30,
  • 09:00 – 15:30,
  • 18:30 – 24:00

График для Павлограда

1 очередь:

  • 00:00 – 01:00,
  • 06:00 – 11:00,
  • 16:00 – 21:00

2 очередь:

  • 01:00 – 06:00,
  • 11:00 – 16:00,
  • 21:00 – 24:00

В энергетической компании подчеркнули, что в течение дня графики отключений могут корректироваться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости". Актуальные адреса и график их работы доступны на официальном сайте областной военной администрации, а также на платформе nezlamnist.gov.ua.

Пункты размещены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. В них жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля Россия осуществила крупнейшую с начала года атаку на энергетическую систему Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии, в частности теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые обеспечивали теплом и электричеством Киев, Харьков и Днепр. В ДТЭК сообщили о существенных разрушениях на своих теплоэлектростанциях.

Кроме того, ситуация в энергетике Украины остается сложной, и существует риск, что графики отключений электроэнергии могут ухудшаться, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

После серии массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры одна из киевских теплоэлектроцентралей не подлежит восстановлению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Предприятия компании производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывают уголь и природный газ, осуществляют трейдинг энергопродуктов на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют электроэнергию потребителям, а также развивают сеть скоростных зарядных станций. Главный офис компании расположен в Киеве, пишет Википедия.

отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
