В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

Уникальная локация теперь очень привлекает туристов со всего мира.

Что известно о подземельях из соли в Польше / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На юге Польши, недалеко от Кракова, тысячи лет добывали соль в гигантской шахте, которая имеет более 245 километров туннелей. Об этом пишет издание IFLScience.

Главред узнал, что добыча там прекратилась в 1990-х годах, а после этого это место превратилось из средневекового промышленного центра в подземный шедевр, посвященный всему, что связано с хлоридом натрия.

Речь идет о соляной шахте Величка, которая сегодня является туристической достопримечательностью. Туннели шахты имеют 9 уровней и достигают 327 метров в самой глубокой точке. Кроме этого, внутри бывшей шахты есть часовня Святой Кинги, созданная шахтерами, которые работали в темных глубинах.

Смотрите видео о подземном городе соли в Польше:

"Расположенная на втором уровне, примерно в 101 метре под землей, она имеет прекрасный жуткий зал, украшенный гигантской люстрой и крестами, а также статую Иоанна Павла II, относительно недавнего польского Папы, вырезанную из соли, и копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи", - пишет издание.

Напомним, Главред писал, что в Украине достаточно много интересных и красивых мест с богатой историей. Одной из локаций является пещера Оптимистическая, которую до сих пор не удалось исследовать до конца.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области расположена самая большая гипсовая пещера в мире. Ее открыли почти случайно. В 1965 году местные школьники из села Королевка, что на Тернопольщине, заметили странное отверстие в земле, из которого дуло холодом.

Об источнике: IFLScience IFLScience — популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

