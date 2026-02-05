В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

Вы узнаете:
- Что случилось с большой шахтой вблизи Кракова
- Что находится в туннелях подземного города
На юге Польши, недалеко от Кракова, тысячи лет добывали соль в гигантской шахте, которая имеет более 245 километров туннелей. Об этом пишет издание IFLScience.
Главред узнал, что добыча там прекратилась в 1990-х годах, а после этого это место превратилось из средневекового промышленного центра в подземный шедевр, посвященный всему, что связано с хлоридом натрия.
Речь идет о соляной шахте Величка, которая сегодня является туристической достопримечательностью. Туннели шахты имеют 9 уровней и достигают 327 метров в самой глубокой точке. Кроме этого, внутри бывшей шахты есть часовня Святой Кинги, созданная шахтерами, которые работали в темных глубинах.
Смотрите видео о подземном городе соли в Польше:
"Расположенная на втором уровне, примерно в 101 метре под землей, она имеет прекрасный жуткий зал, украшенный гигантской люстрой и крестами, а также статую Иоанна Павла II, относительно недавнего польского Папы, вырезанную из соли, и копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи", - пишет издание.
Напомним, Главред писал, что в Украине достаточно много интересных и красивых мест с богатой историей. Одной из локаций является пещера Оптимистическая, которую до сих пор не удалось исследовать до конца.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области расположена самая большая гипсовая пещера в мире. Ее открыли почти случайно. В 1965 году местные школьники из села Королевка, что на Тернопольщине, заметили странное отверстие в земле, из которого дуло холодом.
Об источнике: IFLScience
IFLScience — популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.
Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.
